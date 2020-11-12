3 شركات إسرائيلية تسير رحلات بين دبي وتل أبيب بدءا من ديسمبر

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أن 3 شركات طيران إسرائيلية ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل حيث ستسير شركة إلعال رحلتين يوميا وتوفر يسرائير 6 رحلات أسبوعيا وتشغل أركيا رحلة يوميا، وذلك بعد نحو شهرين من إبرام اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأشارت مؤسسة مطارات دبي -التي تدير العمليات في مطاري الإمارة- في بيان لها أمس الأربعاء أن إلعال ستقدم الخدمة بطائرات بوينغ 787 دريملاينر (Boeing 787 Dreamliner)، في حين ستستخدم رحلات يسرائير طائرات إيرباص إيه 320 (Airbus A320)، وستكون الرحلة اليومية لأركيا بطراز إمبراير إي-195 وإي-جت.

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع في سبتمبر/أيلول الماضي لتصبح بذلك مع البحرين أول بلدين عربيين يطبعان العلاقات رسميا مع إسرائيل خلال ربع قرن.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن هناك الكثير من الترقب منذ التوقيع على الاتفاقات، ويدرك الجانبان أهمية إتاحة اتصال جوي باعتباره من الخطوات الأولى المهمة لتحقيق هذه التطلعات.

وكانت شركة فلاي دبي للطيران المملوكة لدبي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ تسيير رحلتين يوميا بين الإمارة، وهي مركز للأعمال بالإمارات، وتل أبيب هذا الشهر.

وفي السياق ستبيع طيران الإمارات بدبي، وهي أكبر شركة طيران بالبلاد، تذاكر على رحلات فلاي دبي من خلال اتفاق مشاركة الرمز بين الناقلتين.