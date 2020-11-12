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سياسة|لبنان

وصول طائرتين قطريتين تحملان معدات طبية إلى بيروت

معدات طبية من دولة قطر للجمهورية اللبنانية (مواقع التواصل)
معدات طبية من دولة قطر للجمهورية اللبنانية (مواقع التواصل)
12/11/2020

وصلت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية تحملان شحنة معدات طبية مقدمة من دولة قطر للجمهورية اللبنانية.

وكان في استقبال الطائرتين، في مطار رفيق الحريري الدولي، علي محمد المطاوعة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدوحة لدى لبنان.

وتأتي الشحنة الجديدة، المقدمة عن طريق صندوق قطر للتنمية، استكمالا لتجهيز المستشفيين الميدانيين بمنطقتي صور وطرابلس، اللذين وصلا أمس، في إطار استمرار الدعم القطري للبنان، وسد النقص الحاصل بمستشفيات البلاد فيما يتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

المصدر : وكالات

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