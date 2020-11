وصفها بالتاريخية.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يزور البعثة السودانية في نيويورك

التقى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أمس الأربعاء مع نظيره السوداني عمر صديق بمقر البعثة السودانية في نيويورك، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكشف مصدر حكومي سوداني أن رئيس البعثة الإسرائيلية زار مباني بعثة السودان في نيويورك أول أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن السفير الإسرائيلي اجتمع بمندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر صديق، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بطلب من الجانب الإسرائيلي.

First historic meeting with Sudan's UN Mission and Ambassador Omer Siddig! To translate peace between our nations into action, we will begin cooperating in agriculture, water, and our common fight against coronavirus. I feel honored to represent Israel during this period.

🇮🇱🇸🇩

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 11, 2020