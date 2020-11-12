وصفها بالتاريخية.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يزور البعثة السودانية في نيويورك

التقى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أمس الأربعاء مع نظيره السوداني عمر صديق بمقر البعثة السودانية في نيويورك، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكشف مصدر حكومي سوداني أن رئيس البعثة الإسرائيلية زار مباني بعثة السودان في نيويورك أول أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن السفير الإسرائيلي اجتمع بمندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر صديق، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بطلب من الجانب الإسرائيلي.

First historic meeting with Sudan's UN Mission and Ambassador Omer Siddig! To translate peace between our nations into action, we will begin cooperating in agriculture, water, and our common fight against coronavirus. I feel honored to represent Israel during this period.

🇮🇱🇸🇩 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 11, 2020

ووصف السفير الإسرائيلي في تغريدة على تويتر اللقاء بالتاريخي، وقال إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والمياه ومكافحة جائحة كورونا.

واتفقت إسرائيل والسودان في الـ23 من الشهر الماضي على تطبيع العلاقات، بالتزامن مع الإعلان عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الرئيس ترامب أبرم الاتفاق في اتصالات هاتفية مع كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة "على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).