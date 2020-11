أجرى تغييرات واسعة بوزارة الدفاع.. هل يُسيّس ترامب الجيش الأميركي؟

استغرب الكثير من المعلقين الأميركيين إقدام الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب على تغييرات واسعة بين قادة وزارة الدفاع قبل 70 يوما فقط من تنصيب رئيس جديد في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد أرجع البعض هذه التغييرات -والتي أطاحت بوزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين بالبنتاغون- إلى عدة أسباب منها حسابات شخصية تتعلق بطبيعة شخصية الرئيس ترامب، في حين رأي آخرون أن الرئيس يريد فريقا يدعم استكمال سياساته خلال الفترة المتبقية له في الحكم.

دستوريا، يستمر الرئيس دونالد ترامب رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة حتى منتصف يوم العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل حين يتم تنصيب الرئيس الجديد.

وقد تعهد ترامب بإعادة القوات الأميركية من أفغانستان قبل حلول أعياد الميلاد، ومن الممكن أن ينفذ ترامب الانسحاب السريع للقوات الذي تعهد به لعدة أشهر وتردد في تنفيذه بسبب مخاوف من وزير الدفاع مارك إسبر وآخرين.

ودفعت إقالة وزير الدفاع مايك إسبر، واستبدال كريستوفر ميلر الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب به، لتخوف البعض من انسحاب متسرع من أفغانستان وسوريا، وربما العراق.

ويمكن للرئيس ترامب، خلال الفترة المتبقية له في الحكم، اتخاذ أي قرارات تتعلق بتمركز وانتشار القوات الأميركية في الخارج "بما يزعزع الاستقرار الإقليمي ويحد من سياسات بايدن المستقبلية"، طبقا لدبلوماسي أميركي تحدث للجزيرة نت وطلب عدم ذكر اسمه.

وحذّر الدبلوماسي من انسحاب متسرع من شأنه "أن يتسبب أيضا بسرعة في إراقة الدماء، والمكاسب التي حققتها الجماعات الإرهابية، وفي نهاية المطاف، عودة فوضوية للقوات الأميركية. وهذا من شأنه أن يجعل من المستحيل على بايدن متابعة عملية مراجعة وجود القوات الأميركية في الخارج التي وعد بها.

وتحدثت مصادر عسكرية لموقع أكسيوس (Axios) حول الإقالات التي أجراها ترامب في وزارة الدفاع، وأكدت أنها "تهدف إلى الإسراع في سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، ولاسيما أفغانستان وسوريا".

من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري راند بول الدعوات المشككة فيما يمكن للرئيس اتخاذه من قرارات عقب إقالته عددا من مسؤولي وزارة الدفاع.

Reminder to those saying withdrawing troops may cause a “clash” with Generals/Pentagon: there is only one Commander in Chief, it is ⁦⁦⁦⁦@realDonaldTrump⁩ and when he orders the troops out of Afghanistan, the only proper answer is “Yes sir.” https://t.co/RLWVw0T5rM

— Senator Rand Paul (@RandPaul) November 12, 2020