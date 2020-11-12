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سياسة|لبنان

حذّر من الأيام الأخيرة لحكم ترامب.. نصر الله غير متفائل بإدارة بايدن

يتابع كلمة لنصر الله على شاشة التلفزيون في قرية لبنانية يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
يتابع كلمة لنصر الله على شاشة التلفزيون في قرية لبنانية يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
12/11/2020

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى عدم تعليق آمال كبيرة على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط.

وأضاف نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم "شهيد حزب الله" مساء أمس الأربعاء أن الثابت الأول للإدارات الأميركية المتعاقبة هو مصلحة إسرائيل.

ودعا نصر الله ما وصفه بمحور المقاومة إلى اليقظة والحذر الشديد لمواجهة أي عدوان أميركي أو إسرائيلي محتمل خلال الشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ترسيم الحدود

وبخصوص ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل قال الأمين العام لحزب الله إن الدولة هي التي تقرر بشأن حدود لبنان.

وأضاف نصر الله أن "الدولة بمؤسساتها هي التي تقرر أين هي الحدود البرية والبحرية للبنان، والمقاومة تلتزم بما تحدده الدولة، وتعتبر أنه من واجبها إلى جانب الجيش والشعب أن تدافع عن هذه الحدود، هذا ما زال موقفنا، لم ولن يتغير".

وأشار إلى أن "ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل هو من إنجازات وثمار دماء الشهداء وتضحيات المقاومين".

وأضاف أن "الأمر الوحيد الذي طالبنا به هو إجراء مفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود فقط لا غير".

وأعلن أن "ملف المفاوضات معزول عن مسار التطبيع في المنطقة، وكل ما يقال عن مفاوضات بين حزب الله وإسرائيل تحت الطاولة وبين إيران وإسرائيل وبين الرئيس السوري بشار الأسد والإسرائيليين وحماس مجرد أكاذيب وأوهام ولا أساس له من الصحة".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

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