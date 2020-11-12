البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مسؤولون جمهوريون ينفون التزوير في جورجيا وبنسلفانيا.. ترامب يواصل الطعن بالنتائج وبايدن يهاتف زعماء دول

بايدن بدأ بتشكيل فريقه الانتقالي المكون من خبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين (رويترز)
بايدن بدأ بتشكيل فريقه الانتقالي المكون من خبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين (رويترز)
12/11/2020
|
آخر تحديث
12/11/2020
(مكة المكرمة) 10:33 AM

قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية أمس الأربعاء إنه لم يتم رصد أي مؤشر حتى الآن على تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الرئيس دونالد ترامب بالطعن في نتائج بعض الولايات، فيما يواصل الرئيس المنتخب جو بايدن تشكيل إدارته.

وقال سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبيرغر في مقابلة مع محطة "سي إن إن" (CNN) التلفزيونية إنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا، لأن الفارق متقارب جدا، حيث يتقدم الديمقراطي بايدن حاليا بفارق 14 ألف صوت على الجمهوري ترامب، أي ما يعادل 0.3%.

لكن رافينسبيرغر يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة، متوقعا ألا تنتهي عملية إعادة الفرز قبل يوم 20 من الشهر الجاري.

وردا على سؤال بشأن مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرغر "لدينا تحقيقات مستمرة، لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق"، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن.

وسيعاد فرز الأصوات بجورجيا في الوقت الذي مضى فيه ترامب -الرافض للاعتراف بالهزيمة- قدما في طعون قانونية بعدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.

وكان المتحدث باسم حملة ترامب قد قال إن قرار ولاية جورجيا إعادة فرز الأصوات يمثل خطوة مهمة باتجاه ضمان نزاهة الانتخابات واحتساب جميع الأصوات.

وفي الوقت نفسه، توجه فريق ترامب إلى محكمة اتحادية لمحاولة منع ولاية ميشيغان من التصديق على نتائج الانتخابات، حيث يتخلف ترامب بنحو 148 ألف صوت في إحصاء غير رسمي لمجمل أصوات الولاية، لكن المسؤول في الولاية جيك رولو قال في بيان إن حملة ترامب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض الثقة العامة في الانتخابات.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن مفوض الانتخابات الجمهوري في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا آل شميدت يستغل من قبل وسائل إعلام -وصفها بالمزيفة- بشكل كبير لشرح أن الانتخابات في فيلادلفيا أجريت بطريقة نزيهة.

وأضاف ترامب أن شميدت محسوب على الجمهوريين بالاسم فقط، واتهمه بتجاهل جبل من الفساد والخداع، على حد تعبيره.

وكان شميدت قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الانتخابات هي الأكثر شفافية وأمانا في تاريخ المدينة، مضيفا أنه لم يرصد أي احتيال أو تزوير واسع النطاق، وأن فرز الأصوات لا يزال مستمرا.

وقال المدعي العام الجمهوري في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش إنه لا توجد أدلة حتى الآن على عمليات تزوير في الولاية، أو أي مخالفات أخرى من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.

من جهة أخرى، قالت بعثة مراقبي منظمة الدول الأميركية -التي حضرت الانتخابات بدعوة من وزارة الخارجية- إنها لم تلاحظ أي انتهاكات أو عمليات تزوير قد تؤثر على نتائج الانتخابات المعلنة.

وأضاف المراقبون في تقرير أولي أنهم لم يقفوا على انتهاكات، مؤكدين أنهم انتشروا يوم الاقتراع في ولايات، منها جورجيا وميشيغان وآيوا وميريلاند، كما أكدوا على حق ترامب في التوجه إلى القضاء للمطالبة بالتدقيق في النتائج، لكنهم حذروا من الشائعات.

من جهتها، نقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مستشارين لترامب قولهم إن الرئيس قد يقبل نتائج الانتخابات، لكنه لن يعترف بالخسارة حتى بعد التصديق على الأصوات في الولايات المتنازع عليها.

أما شبكة "سي إن إن" فنقلت عن مصدر مطلع قوله إن ترامب التقى الثلاثاء بمستشاريه السياسيين ومستشاريه بالبيت الأبيض لمناقشة الخطوات المقبلة في إستراتيجيته القانونية.

وأضافت الشبكة أن ترامب بدا متشككا في جهود فريقه القانونية لكنه يعتزم الاستمرار في الطعون، رغم أن بعض مستشاريه يقولون سرا إنه لا توجد فرصة.

وأوضحت الشبكة أن أحد الجمهوريين المقربين من البيت الأبيض توقع أن تتوصل الجهود القانونية إلى نتيجة بحلول الأسبوع المقبل، وبمجرد أن يتم ذلك سيزداد الضغط على الرئيس للقبول بأن بايدن سيكون الرئيس المقبل.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي "أعتقد أنه سيكون من الأفضل الشروع في عملية نقل السلطة، وأتوقع ذلك قريبا، يبدو أن الأمور تتجه إلى التصديق قريبا على فوز بايدن بالرئاسة".

وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء سابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حثوا إدارة ترامب على السماح ببدء نقل السلطة إلى بايدن.

وقد بدأ جو بايدن بتشكيل إدارته واختار رونالد كلاين -الذي كان مدير مكتبه عندما كان نائبا للرئيس السابق- لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة.

واستعان بايدن بخبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين في فريقه الانتقالي الذي يتنوع أعضاؤه ما بين رفاقه الديمقراطيين والنشطاء التقدميين.

وأفاد مكتب بايدن اليوم الخميس بأنه اتصل هاتفيا بزعماء أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، هنؤوه خلالها بالفوز في الانتخابات.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية حصد الجمهوريون الأربعاء مقعدا إضافيا بعد فوز حزبهم في ولاية ألاسكا، وأصبحوا بالتالي على مسافة مقعد واحد من نيل الأغلبية المطلقة في الغرفة العليا للكونغرس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

6 تواريخ مهمة وصولا إلى تسلّم جو بايدن السلطة

لا يمثّل رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنازل والاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن عائقا بالنسبة لجدول إجراءات صارمة لم يسبق عدم الالتزام به في التاريخ الأميركي الحديث.

بايدن والسيسي.. ماذا خسر دكتاتور ترامب المفضل؟

بات على السيسي، دكتاتور ترامب المفضل، أن ينسى أو يتناسى هذا اللقب مؤقتا، ويستعد لفصل جديد من السياسات الأميركية المختلفة بقيادة الديمقراطيين، ولكنها، وفق مراقبين، لن تؤثر على حكمه كثيرا.

المزيد من سياسة

تطورات كورونا.. 53 مليون إصابة وانخفاض الوفيات بنسبة كبيرة وإيران تعود للإغلاق الشامل

إيران سجلت أزيد من 738 ألف إصابة وأزيد من 42 ألف حالة وفاة جراء كورونا (الأناضول)

بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض

ترامب لم يقرّ حتى الآن بهزيمته في الانتخابات (رويترز)

15 قتيلا في تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية والهندية

جانب من تواجد الجيش الهندي في الشطر الخاضع لسيطرته من كشمير (غيتي)

مخاوف من خيار العنف.. حملات مقاومة التطبيع بالسودان تتسع مع اقتراب زيارة وفد إسرائيلي

وقفة سودانية سابقة للتعبير عن رفض التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

لتأمين تدفق السلع والأفراد من جبهة البوليساريو.. المغرب يقيم منطقة عازلة بالكركرات

منطقة الكركرات العازلة التي تربط بين المغرب وموريتانيا (مواقع التواصل)

نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. الرابحون والخاسرون

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف إطلاق النار في قره باغ، والذي اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)

العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه

عندما كانت يريفان أذرية وعاش الأرمن في باكو.. كيف شكل زمن الحرب العالمية الأولى فسيفساء القوقاز الحديثة؟

مدرسون وطلاب في مدرسة يريفان الروسية المسلمة للبنات التي كانت مدينة ذات أغلبية أذرية حتى مطلع القرن العشرين (الصحافة الأجنبية)