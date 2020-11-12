البث الحي
سياسة|إثيوبيا

منظمات إغاثية قلقة من الوضع الإنساني.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلن سيطرة الجيش على غرب تيغراي

وزارة الدفاع الإثيوبية قالت إن قواتها لا تحتاج إلى دعم من أي قوة خارجية (رويترز)
وزارة الدفاع الإثيوبية قالت إن قواتها لا تحتاج إلى دعم من أي قوة خارجية (رويترز)
12/11/2020
|
آخر تحديث
12/11/2020
(مكة المكرمة) 06:35 PM

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس سيطرة الجيش على الجزء الغربي من إقليم تيغراي، حيث تقاتل القوات الاتحادية قوات من الإقليم منذ أسبوع، فيما أعربت منظمات إغاثية عن قلقها من الوضع الإنساني في المنطقة.

وكان أحمد قد أطلق الحملة العسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم حكام الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية.

وفي بيان له اليوم، دعا رئيس الوزراء الإثيوبيين إلى حماية مناطقهم "بشكل نشط ومنتظم"، وقال إن "عدو إثيوبيا هو جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي وصفها بالجشعة.

وأضاف أن شعب تيغراي يعاني مثل غيره من المواطنين، وأن أهالي الإقليم يقاتلون إلى جانب قوات الدفاع الوطني لتقديم قادة الجبهة إلى العدالة.

وتعهد آبي أحمد بحماية كل الإثيوبيين، مؤكدا أن الجبهة تفقد قبضتها على السلطة، ودعا أهالي تيغراي إلى أن يكونوا "أوصياء على جميع إخوتهم حتى لا يتعرضوا للأذى بأي شكل من الأشكال".

ويصعب التحقق من الوضع الميداني على نحو مستقل نظرا لانقطاع سبل الاتصال بين المنطقة والعالم الخارجي منذ بدء الصراع، كما لم يصدر رد فوري من جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحكم هذا الإقليم الشمالي الذي يسكنه أكثر من 5 ملايين نسمة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن مجلس النواب وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه، بينهم دبرصيون جبر ميكائيل حاكم إقليم تيغراي.

وأضافت الوكالة أن الحصانة رفعت أيضا عن غيتاشيو رضا المسؤول البارز في جبهة تحرير شعب تيغراي.

من جهتها، رفضت وزارة الدفاع الإثيوبية ما سمتها ادعاءات الجبهة بأن الجيش يهاجم سكان الإقليم بالتعاون مع قوى خارجية.

آبي أحمد قال إن جبهة تحرير شعب تيغراي تفقد قبضتها على السلطة في الإقليم (الأناضول)

وقال وزير الدفاع الإثيوبي كينيا ياديتا إن قواته لا تحتاج إلى دعم من أي قوة خارجية.

وأضاف أن جبهة تحرير شعب تيغراي تقوم بحملة تضليل، وتحاول تصوير ما وصفها بإجراءات تطبيق القانون التي تتخذها الحكومة على أنها حرب أهلية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم عن عثور الجيش على جثث أفراد منه قيّد وثاقهم وأطلقت عليهم النار في تيغراي، ولم يذكر عدد الجثث.

إنسانيا، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع الإقليم لا تزال مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.

وذكر التقرير أن "الانتقالات غير مسموحة من تيغراي وإليها، ونتيجة لذلك ترد تقارير عن نقص في السلع الأساسية يؤثر أشد ما يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا".

وأضاف أن منظمات الإغاثة قلقة أيضا بشأن حماية الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين من الاشتباكات العسكرية.

وذكرت الحكومة السودانية أمس الأربعاء أن السودان استقبل أكثر من 10 آلاف لاجئ إثيوبي منذ تفجر القتال.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

شبح الحرب الأهلية.. آبي أحمد يصرّ على سيادة بلاده ردا على دعوات وقف القتال في تيغراي

قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي إنه لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء، وسط تصاعد الصراع في إقليم تيغراي، ولكنه يؤكد دوما على أن "إثيوبيا دولة ذات سيادة" في وقت دعا الاتحاد الأفريقي لوقف القتال.

المزيد من سياسة

تطورات كورونا.. 53 مليون إصابة وانخفاض الوفيات بنسبة كبيرة وإيران تعود للإغلاق الشامل

إيران سجلت أزيد من 738 ألف إصابة وأزيد من 42 ألف حالة وفاة جراء كورونا (الأناضول)

بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض

ترامب لم يقرّ حتى الآن بهزيمته في الانتخابات (رويترز)

15 قتيلا في تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية والهندية

جانب من تواجد الجيش الهندي في الشطر الخاضع لسيطرته من كشمير (غيتي)

مخاوف من خيار العنف.. حملات مقاومة التطبيع بالسودان تتسع مع اقتراب زيارة وفد إسرائيلي

وقفة سودانية سابقة للتعبير عن رفض التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

لتأمين تدفق السلع والأفراد من جبهة البوليساريو.. المغرب يقيم منطقة عازلة بالكركرات

منطقة الكركرات العازلة التي تربط بين المغرب وموريتانيا (مواقع التواصل)

نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. الرابحون والخاسرون

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف إطلاق النار في قره باغ، والذي اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)

العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه

عندما كانت يريفان أذرية وعاش الأرمن في باكو.. كيف شكل زمن الحرب العالمية الأولى فسيفساء القوقاز الحديثة؟

مدرسون وطلاب في مدرسة يريفان الروسية المسلمة للبنات التي كانت مدينة ذات أغلبية أذرية حتى مطلع القرن العشرين (الصحافة الأجنبية)