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سياسة|ليبيا

ليبيا.. اللجنة العسكرية "5+5" تتفق في سرت على سحب المقاتلين وخروج المرتزقة

اللجنة العسكرية اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس (رويترز)
اللجنة العسكرية اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس (رويترز)
12/11/2020
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آخر تحديث
12/11/2020
(مكة المكرمة) 03:15 PM

قال مصدر في حكومة الوفاق الليبية للجزيرة اليوم الخميس إن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس.

يأتي ذلك بعد ساعات من اتفاق الفرقاء الليبيين خلال المحادثات المنعقدة في تونس على وضع خريطة طريق تنتهي بانتخابات خلال 18 شهرا.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة للمراقبة والإشراف على تنفيذ ذلك، كما تم التفاهم على تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن.

وانطلقت اجتماعات اللجنة اليوم في مدينة سرت وسط ليبيا، حيث يلتقي ممثلون عن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتستمر اجتماعات اللجنة العسكرية حتى يوم غد الجمعة، حيث ستناقش آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

وتعمل اللجنة المشتركة على تشكيل لجان فرعية من أعضائها تمثل حكومة الوفاق وقوات حفتر، للإشراف على تحديد جداول زمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.

خريطة طريق

ومساء أمس الأربعاء، أكدت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز اتفاق الفرقاء الليبيين خلال المحادثات المنعقدة في تونس على وضع خريطة طريق تنهي الفترة الانتقالية.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي بتونس إنه بموجب هذه الخريطة ستنظم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن النقاشات بين المشاركين تحرز تقدما كبيرا، وأنهم أبدوا وعيا والتزاما لإنهاء الأزمة، وأن الجميع متفقون على الحاجة لوحدة واستقلال وسيادة ليبيا.

وأكدت وليامز أن خريطة الطريق ستوضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات العامة ومعالجة القضايا التي تهم النازحين.

وقالت أيضا إن المحادثات التي ستتواصل الخميس ستركز على تشكيل حكومة انتقالية جديدة موحدة، للإشراف على المرحلة التي تسبق الانتخابات، وسيناقش المشاركون صلاحياتها واختصاصاتها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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