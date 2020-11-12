لافروف يعتبر نظام الانتخابات الأميركية "عفا عليه الزمن" ويتوقع تشابها بين بايدن وأوباما

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس نظام انتخاب الرؤساء في الولايات المتحدة بأنه عفا عليه الزمن، ويشوه إرادة الشعب.

وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنه مقارنة بالدول الكبرى الأخرى في العالم، فإن النظام الانتخابي الأميركي "ربما يكون الأكثر قِدمًا". وأضاف إن هذا النظام بشكله الحالي "يشوه على نحو كبير إرادة السكان".

وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن السياسة الخارجية الأميركية في عهد جو بايدن ستكون مشابهة لمثيلتها خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما، خاصة فيما يتعلق بإيران والمناخ.

وفي وقت سابق، أوضح لافروف في تصريح الأربعاء أن بلاده لا يمكنها أن تهنئ بايدن، إلى أن يتم إعلان النتائج الرسمية.

وقال أيضا "وزارة الخارجية (الأميركية) لم تعترف بعد بالانتخابات الرئاسية" مشيراً إلى أن نظيره الأميركي مايك بومبيو دعا إلى التحلي بالصبر إلى أن تُفرز جميع الأصوات.

وقال الكرملين يوم الاثنين إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأميركية قبل التعليق على نتيجتها، مشيرا إلى أنه يأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس الحالي دونالد ترامب عن تقديم طعون قانونية في عملية التصويت.

ولم يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -على عكس العديد من قادة العالم- بايدن على الفوز بسبب الشكاوى القضائية، لكنه وجه رسالة تهنئة إلى ترامب عام 2016 بعد ساعة من إعلان فوزه.

يُذكر أن بوتين قد فاز بـ 4 انتخابات رئاسية، وغيّر الدستور مؤخرًا للسماح له بالبقاء رئيسا حتى عام 2036، وسيكون بايدن رابع رئيس للولايات المتحدة منذ وصول بوتين إلى السلطة عام 2000.