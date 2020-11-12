كورونا.. الإصابات بالولايات المتحدة في تصاعد مستمر والرئيس الأرجنتيني في الحجر

اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الخميس من 52.5 مليون مصاب، وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية في عدد الإصابات دخل الرئيس الأرجنتيني في حجر صحي بعد إصابة سكرتيره بالوباء.

ووفقا لموقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد إحصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 52 مليونا و452 ألفا و552 إصابة عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت غرينتش).

وبلغ عدد المتعافين في العالم 36 مليونا و683 ألفا و749 متعافيا، فيما بلغت حصيلة الوفيات مليونا و289 ألفا و951.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا تواصل الارتفاع (رويترز)

زيادات وإجراءات

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بواقع 10 ملايين و708 آلاف و728 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 247 ألفا و398.

وواصلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات بفيروس كورونا، مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد، علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت 142 ألفا و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي.

وللتصدي لتفشي الفيروس، قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو إنه ستتم مطالبة الحانات والمطاعم والصالات الرياضية بإغلاق أبوابها بداية من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من مساء الجمعة.

واعتبر كومو أن هذه الإجراءات تبدو مناسبة في هذه المرحلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولم يستبعد اتخاذ المزيد من التدابير المشددة في حال تواصل تفشي الفيروس.

أرقام وإحصاءات

وفي الهند -التي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات- يتواصل تفشي الوباء، حيث بلغ العدد 8 ملايين و684 ألفا و39 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 128 ألفا و165.

أما البرازيل فقد سجلت حتى اليوم 5 ملايين و749 ألفا و7 إصابات، وبالنسبة للوفيات فقد بلغت 163 ألفا و406 حالات.

وفي المرتبة الرابعة حلت فرنسا بمليون و865 ألفا و538، ثم روسيا خامسة بمليون و836 ألفا و960 إصابة.

الرئيس الأرجنتيني قال إن صحته مستقرة (رويترز-أرشيف)

حجر صحي

يأتي ذلك فيما دخل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز حجرا صحيا في مقر إقامته بعد إصابة سكرتيره للشؤون الإستراتيجية بفيروس كورونا.

وكشف المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي أن نتيجة الفحص الأولي للرئيس فرنانديز كانت سلبية، على أن يخضع لفحص ثان لمزيد من التحقق.

وأوضح فرنانديز (61 عاما) أنه "على ما يرام" ولا تظهر عليه أي أعراض، مشددا على أن العزل الوقائي مهم لوقف انتشار العدوى.

وقد أحصت الأرجنتين نحو مليون و200 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 34 ألف وفاة.

ألمانيا سجلت أكثر من 21 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية (رويترز)

ارتفاع ومطالبة

وفي أوروبا، سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات 727 ألفا و553 حالة بعد تسجيل 21 ألفا و866 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11 ألفا و982 بعد تسجيل 215 حالة جديدة.

وفي تطور متصل، طلبت السلطات النيوزيلندية من العمال في الحي التجاري المركزي بأكبر مدينة في البلاد العمل من المنازل بعد أن تم الإعلان عن إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وهذه هي أول إصابة بكورونا، مع عدم وجود صلة معروفة بين الحدود والإصابات منذ أغسطس/آب الماضي.

وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية لامرأة في العشرينيات من العمر في أوكلاند، ويعمل مسؤولو الصحة على الكشف عن كيفية إصابتها بالفيروس.

وأبلغت نيوزيلندا أيضا عن حالتين أخريين للإصابة بالفيروس مرتبطتين بالحدود اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1635 إصابة، بينها 53 حالة نشطة.