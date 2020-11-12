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أكار يقدم رؤية تركيا لتبديد مخاوف واشنطن حيال منظومة إس 400

أنقرة تواصل التجهيزات والاختبارات لأنظمة "إس 400" (رويترز)
أنقرة تواصل التجهيزات والاختبارات لأنظمة "إس 400" (رويترز)
12/11/2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استعداد بلاده لتبديد المخاوف الفنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتوافق منظومة الدفاع الروسية "إس 400" (S400) مع مقاتلات "إف-35" (F-35) الأميركية، مكررا اقتراح بلاده تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن حول هذه المسألة.

وأضاف أكار في كلمة ألقاها أمام البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021 أن شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية، ليس خيارا بل ضرورة للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار وسيادة البلاد، مشددا على أن تركيا ليست مجرد دولة تشتري مقاتلات "إف-35″؛ بل هي شريك في صناعتها.

وقال أكار إن أنقرة تواصل التجهيزات والاختبارات لأنظمة "إس 400″، التي قال إنها "ستُستخدم بالطريقة نفسها، التي يتم بها استخدام منظومة "إس 300″ (S300) في بعض الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".

واشتكت أنقرة مرارا من أن رفض الولايات المتحدة بيع صواريخ "باتريوت" لها هو الذي دفعها للبحث عن بائعين آخرين.

ويعتقد مراقبون أنه من المتوقع أن يكون الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أشد صرامة مع تركيا من الرئيس دونالد ترامب، وخصوصا فيما يتعلق بسياسات أنقرة الخارجية والدفاعية.

وقد يدعم بايدن جهود الكونغرس لمعاقبة تركيا على شرائها منظومة الصواريخ الروسية.

وتقول واشنطن إن استخدام أنظمة "إس 400" قد يعرض الأنظمة الدفاعية في حلف الأطلسي للخطر، بينما تقول أنقرة إنه لن يتم دمج المنظومة في أنظمة الحلف، ولن تشكل أي تهديد.

وتوترت العلاقات بشدة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، العام الماضي، عندما حصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة، مما دفع واشنطن إلى إخراج تركيا من برنامج تصنيع طائراتها "إف-35".

المصدر : وكالات

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قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن عبّرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية عن عدم قبولها حيازة أنقرة أنظمة أسلحة روسية مثل إس 400، وحذرت من احتمال تضرر العلاقة الأمنية إذا شغّلت تركيا هذه المنظومة.

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