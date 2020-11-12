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سياسة|مملكة متحدة

ترامب رئيس سابق.. وصف أطلقه رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان

جونسون كان هنأ قبل أيام بادين بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية وقال إنه يتطلع للعمل معه (رويترز)
جونسون كان هنأ قبل أيام بادين بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية وقال إنه يتطلع للعمل معه (رويترز)
12/11/2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا ينكر وجود علاقة جيدة مع دونالد ترامب الذي وصفه بالرئيس السابق.

وأشار جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان إلى أن جزءا من مسؤولية أي رئيس وزراء بريطاني هو إقامة علاقات جيدة مع البيت الأبيض.

وعبر في كلمته عن سعادته لوجود ما وصفها بقطاعات رئيسية ستكون بمثابة قضايا مشتركة للحكومة البريطانية ولإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، خاصة حديث بايدن عما يريده من قمة المناخ السادسة والعشرين التي ستحتضنها بريطانيا العام المقبل.

وكان جونسون هنأ قبل أيام بادين بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، وقال إنه يتطلع للعمل معه.

المصدر : الجزيرة

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