ترامب رئيس سابق.. وصف أطلقه رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا ينكر وجود علاقة جيدة مع دونالد ترامب الذي وصفه بالرئيس السابق.

وأشار جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان إلى أن جزءا من مسؤولية أي رئيس وزراء بريطاني هو إقامة علاقات جيدة مع البيت الأبيض.

وعبر في كلمته عن سعادته لوجود ما وصفها بقطاعات رئيسية ستكون بمثابة قضايا مشتركة للحكومة البريطانية ولإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، خاصة حديث بايدن عما يريده من قمة المناخ السادسة والعشرين التي ستحتضنها بريطانيا العام المقبل.

وكان جونسون هنأ قبل أيام بادين بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، وقال إنه يتطلع للعمل معه.