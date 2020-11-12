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ترامب بأول ظهور رسمي بعد الانتخابات بذكرى المحاربين القدامى.. بايدن يعلن: سأكون قائدا يحترم التضحيات

منذ الانتخابات ترامب يشارك لأول مرة في مناسبة عامة (رويترز)
منذ الانتخابات ترامب يشارك لأول مرة في مناسبة عامة (رويترز)
11/11/2020

في أول ظهور رسمي له منذ الانتخابات، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إحياء ذكرى المحاربين القدامى بالحضور إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية في فرجينيا بحضور مايك بنس نائب الرئيس وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين، حيث وضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول.

وفي الوقت نفسه تقريبا شارك الرئيس المنتخب جو بايدن في مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدماء بالحضور إلى مقبرة لقدامى المحاربين في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وامتنع الرجلان عن الإدلاء بتصريحات خلال المناسبتين، لكن بايدن قال في تغريدة على تويتر إنه يتم اليوم تكريم الذين ارتدوا الزي الرسمي للقوات المسلحة للولايات المتحدة، وأكد أنه سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيحترم تضحيات قدامى المحاربين ولن يخون القيم والمبادئ التي حاربوا وناضلوا بشجاعة للدفاع عنها، حسب تعبيره.

في المقابل نشر البيت الأبيض بيانا ذكر فيه المكاسب التي تحققت للمحاربين القدامى في ظل حكم ترامب منذ عام 2016. وجاء في البيان على لسان ترامب "طوال ولايتي، عملت بلا كلل لتحسين صحة ورفاه هؤلاء الأشخاص رفيعي القيمة ورخائهم الاقتصادي".

وجاء ظهور ترامب عقب 4 أيام من إعلان الإعلام الأميركي فوز المرشح الديمقراطي بايدن في السباق الرئاسي.

ومع تسجيل أعداد إصابات غير مسبوقة بكوفيد-19 في أنحاء البلاد، وفرض ولايات قيودا جديدة لاحتواء تفشي الوباء، توجد أمام ترامب مهام أكبر من الواجبات الرئاسية العادية. لكن لم يتحدث الرئيس للأميركيين منذ ذلك الحين إلاّ عبر تويتر.

ولم يعترف بفوز بايدن كما ينص التقليد الأميركي عقب إعلان فوز أحد المرشحين.

جو بايدن شارك في مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدماء بمقبرة المحاربين القدامى في فلادلفيا بولاية بنسلفانيا (الفرنسية/غيتي)

أنشطة ترامب

وأغلق ترامب على نفسه في البيت الأبيض، وأطلق مزاعم بشأن فوزه في الانتخابات، وقدم طعونا قانونية على عمليات تزوير لم يقدّم حتى الآن أدلة على صحتها.

ولا يبدو أن أيا من الدعاوى القضائية ستغير نتائج الاقتراع، وينطبق الأمر نفسه على إعادة فرز الأصوات المزمعة في ولاية جورجيا التي فاز فيها بايدن.

وأقر موظف بريد في ولاية بنسلفانيا لمحققين فدراليين أنه كذب حينما اتهم السلطات الانتخابية بالتزوير، لكن ترامب قال "لا تصدقوا سوى الحقيقة: النسخة الأصلية" لتصريحاته.

وفي حين توجه بايدن بتصريحات للأميركيين وشكل فريق عمل حول فيروس كورونا المستجد، وتحدث مع زعماء من العالم بينهم حلفاء لترامب، وبدأ النظر في مرشحين محتملين لحقائب وزارية، كانت الأنشطة الوحيدة المعلومة للرئيس خارج البيت الأبيض هي لعب الغولف مرتين خلال نهاية الأسبوع عقب إعلان النتائج.

وكانت أبرز تحركات ترامب الرئاسية إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الاثنين، وقد أعلنها على تويتر.

ولا أثر قانونيا لرفضه الإقرار بفوز بايدن، لكن إدارة الخدمات العامة التي تتولى الأنشطة الإدارية في واشنطن، رفضت توقيع وثائق الانتقال، مما عطّل حصول الرئيس المنتخب على تمويلات وتقارير استخباراتية.

واعتبر الرئيس المنتخب الاثنين أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يمثل "مصدر إحراج" للبلاد، حيث من المقرر أن تنعقد مراسم تنصيب بايدن رئيسا يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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