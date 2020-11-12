بعد وفاة رئيس الوزراء.. ملك البحرين يكلّف ولي العهد برئاسة الحكومة

كلّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نجله ولي العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء خلفا للأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة الذي توفي أمس عن عمر 85 عاما في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الديوان الملكي في البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي على الراحل أسبوعا مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، "وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب".