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سياسة|بحرين

بعد وفاة رئيس الوزراء.. ملك البحرين يكلّف ولي العهد برئاسة الحكومة

ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد كلف برئاسة الحكومة (رويترز-أرشيف)
ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد كلف برئاسة الحكومة (رويترز-أرشيف)
12/11/2020

كلّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نجله ولي العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء خلفا للأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة الذي توفي أمس عن عمر 85 عاما في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الديوان الملكي في البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي على الراحل أسبوعا مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، "وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان

أعلن الديوان الملكي في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توفي صباح اليوم، الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

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