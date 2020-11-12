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سياسة|فلسطين

مفقود منذ يومين.. الجيش الإسرائيلي يعثر على جندي ميت قرب نقطة تفتيش

جثة الجندي كانت قرب نقطة تفتيش عسكرية تقع بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية (رويترز-أرشيف)
جثة الجندي كانت قرب نقطة تفتيش عسكرية تقع بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية (رويترز-أرشيف)
12/11/2020

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على أحد جنوده ميتا في منطقة قريبة من القدس، اليوم الخميس، بعد الإبلاغ عن اختفائه هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه يحقق في ملابسات الواقعة بالتعاون مع الشرطة.

وذكر الجيش في بيان أن جثة الجندي كانت قرب نقطة تفتيش عسكرية تقع بين الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال البيان "عثرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الإسرائيليين في وقت سابق اليوم على جثة الجندي، العريف الراحل ساجي بن ديفيد، قريبا من نقطة تفتيش حزما"، وأضاف الجيش أن الجندي كان مفقودا منذ يوم الثلاثاء.

المصدر : رويترز

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