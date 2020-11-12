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سياسة|مملكة متحدة

بريطانيا.. اعتقال رجل بعد اصطدام سيارته بمركز شرطة شمالي لندن

موقع اصطدام السيارة بمركز الشرطة شمالي لندن (الأناضول)
موقع اصطدام السيارة بمركز الشرطة شمالي لندن (الأناضول)
12/11/2020

اعتقلت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، سائق سيارة اصطدمت بمركز للشرطة شمالي العاصمة لندن، دون أن ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

وأوضحت الشرطة أن تحقيقا يجري بقيادة فريق محلي وبدعم من ضباط مكافحة الإرهاب، دون تقديم أية تفاصيل حول هوية المتهم، لكن صحيفة غارديان أشارت إلى أن التصور المبدئي للحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها وجود سيارة أمام مركز الشرطة ورجلا يحاول فيما يبدو إشعال نار خارجه في الشارع قبل أن تطرحه الشرطة أرضا.

وكانت بريطانيا قد رفعت في وقت سابق هذا الشهر مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى "شديد"، وهو ما يعني أنه من المرجح جدا حدوث هجوم، وذلك بعد حوادث في فرنسا والنمسا، رغم أن الحكومة قالت حينها إنه لا يوجد تهديد محدد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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