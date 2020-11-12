إطلاق رصاص على السفارة السعودية في هولندا والشرطة تحقق

قالت الشرطة الهولندية إن أعيرة نارية أطلقت على مبنى السفارة السعودية في لاهاي فجر اليوم الخميس، وإنها تباشر التحقيق في الأمر، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وصرح المتحدث باسم الشرطة ستيفن فان سانتن بأن السلطات علمت حوالي الساعة السادسة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) بإطلاق أعيرة نارية على مبنى السفارة.

ووجدت الشرطة فوارغ رصاصات أمام المبنى، وعرض الإعلام المحلي صورا لآثار الرصاص على النوافذ.

ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار، وتسعى الشرطة للحصول على إفادات من الشهود.

آثار الرصاص على إحدى نوافذ السفارة (الأوروبية)