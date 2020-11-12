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سياسة|يمن

السعودية تعلن التصدي لهجمات حوثية بمسيرة وزورقين مفخخين

الحوثيون توعدوا بتصعيد هجماتهم بالمسيرات المفخخة على المنشآت العسكرية والاقتصادية السعودية (الجزيرة-أرشيف)
الحوثيون توعدوا بتصعيد هجماتهم بالمسيرات المفخخة على المنشآت العسكرية والاقتصادية السعودية (الجزيرة-أرشيف)
12/11/2020

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الدفاعات الأرضية السعودية أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق الجنوبية للمملكة. كما اعترضت البحرية السعودية زورقين حوثيين مفخخين جنوبي البحر الأحمر انطلقا من الحديدة اليمنية.

من جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع إنهم لن يترددوا في اتخاذ خطوات تصعيدية ضد التحالف السعودي الإماراتي خلال الأيام المقبلة ردا على استمرار ما وصفه بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف.

كما حذر سريع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والسكان من الاقتراب من المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، وقال إنها ستكون هدفا مشروعا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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