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سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل مدير المخطوطات في الأقصى من منزله

الفلسطينيون اشتكوا خلال الأشهر الأخيرة من تدخلات الاحتلال في إدارة المسجد الأقصى وملاحقة موظفي الأوقاف (الأناضول)
الفلسطينيون اشتكوا خلال الأشهر الأخيرة من تدخلات الاحتلال في إدارة المسجد الأقصى وملاحقة موظفي الأوقاف (الأناضول)
12/11/2020

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو بعد أن اقتحمت منزله في القدس المحتلة وعاثت فيه خرابا.

كما صادرت قوات الاحتلال حاسوبا وهواتف محمولة، واقتادت عمرو إلى أحد مراكز الاعتقال للتحقيق معه، حيث انقطع الاتصال به.

ولم تتضح بعد أسباب الاعتقال، لكن مصادر في دائرة الأوقاف بالقدس رجحت أن يكون ذلك على خلفية ملاحقة الاحتلال موظفي الأوقاف الإسلامية التي تصل أيضا حد إصدار قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى بهدف إفراغه من مرجعياته الدينية والإدارية.

وخلال الأشهر الأخيرة، اشتكى الفلسطينيون من خطورة وضع المسجد الأقصى، ولا سيما بعد إغلاقه بسبب جائحة كورونا.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في تصريحات سابقة إن شرطة الاحتلال تتدخل في إدارة المسجد، وتمنع حراسه من ممارسة عملهم وتعتقلهم وتبعدهم عنه، في إبطال واضح للصلاحيات الموكلة إليهم من دائرة الأوقاف الإسلامية.

المصدر : الجزيرة

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