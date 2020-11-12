قوات الاحتلال تعتقل مدير المخطوطات في الأقصى من منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو بعد أن اقتحمت منزله في القدس المحتلة وعاثت فيه خرابا.

كما صادرت قوات الاحتلال حاسوبا وهواتف محمولة، واقتادت عمرو إلى أحد مراكز الاعتقال للتحقيق معه، حيث انقطع الاتصال به.

ولم تتضح بعد أسباب الاعتقال، لكن مصادر في دائرة الأوقاف بالقدس رجحت أن يكون ذلك على خلفية ملاحقة الاحتلال موظفي الأوقاف الإسلامية التي تصل أيضا حد إصدار قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى بهدف إفراغه من مرجعياته الدينية والإدارية.

قوات الاحتلال تعتقل رضوان عمرو مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة حاسوب وهواتف محمولة. pic.twitter.com/fhkUxXzwM8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2020

وخلال الأشهر الأخيرة، اشتكى الفلسطينيون من خطورة وضع المسجد الأقصى، ولا سيما بعد إغلاقه بسبب جائحة كورونا.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في تصريحات سابقة إن شرطة الاحتلال تتدخل في إدارة المسجد، وتمنع حراسه من ممارسة عملهم وتعتقلهم وتبعدهم عنه، في إبطال واضح للصلاحيات الموكلة إليهم من دائرة الأوقاف الإسلامية.