متهم بهجوم على الحرس الثوري.. إيران تعتقل زعيم جماعة عربية في الأحواز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الخميس بأن وزارة المخابرات اعتقلت "زعيما انفصاليا من عرب إيران" للاشتباه بتورطه في هجوم على عرض عسكري عام 2018 أودى بحياة العشرات في إقليم خوزستان.

وقال "عملاء وزارة المخابرات الإيرانية اعتقلوا فرج الله جعب، زعيم الجماعة الانفصالية" دون أن يوضح متى أو كيف تم القبض على الرجل الذي يعمل انطلاقا من السويد.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن جعب خطط لعدة هجمات كبيرة أخرى في طهران والأحواز السنوات القليلة الماضية، وأنه كان يخطط الآونة الأخيرة "للقيام بعملية إرهابية جديدة أحبطتها جهود عملاء وزارة المخابرات".

وكانت حركة عربية معارضة في البلاد تسمى "المقاومة الوطنية الأحوازية" قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم عام 2018 في خوزستان مما أودى بحياة 25، نصفهم تقريبا من الحرس الثوري، كما أعلن تنظيم الدولة أيضا مسؤوليته عن الهجوم، ولم يكن أي من الإعلانين مصحوبا بأدلة تؤكده.

وقال الزعيم الإيراني علي خامنئي في ذلك الحين إن المهاجمين حصلوا على أموال من السعودية والإمارات، ورفضت الدولتان هذه المزاعم.