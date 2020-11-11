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سياسة|تركيا

ملف المتوسط.. مصر واليونان تتطلعان لتدخل أميركي أثناء ولاية بايدن

مؤتمر صحفي مشترك بين مصر واليونان في العاصمة أثينا (رويترز)
مؤتمر صحفي مشترك بين مصر واليونان في العاصمة أثينا (رويترز)
11/11/2020

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء إن اليونان ومصر تتطلعان إلى تدخل أميركي أكثر حزما في شرق المتوسط خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أثينا، إلى أن اليونان ومصر ستتعاملان بإيجابية مع دور أكثر حزما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأضاف ميتسوتاكيس أن الاتفاق أظهر أن الدول التي تحترم القانون الدولي وتحافظ على العلاقات الطيبة مع دول الجوار يمكنها تحقيق نتائج لصالح شعبها، وقال إن كلا من اليونان ومصر ترغب في توسيع الاتفاق.

من جهته، قال السيسي إن مصر واليونان توافقتا على مواصلة التضامن إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية على نحو يحافظ على متطلبات الأمن القومي من ناحية، ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى.

وأكد السيسي الاتفاق على ضرورة التصدي للانتهاكات في شرق المتوسط، مشددا على دعم مصر لمبدأ الحل الشامل والعادل للقضية القبرصية وفقا لمقررات الأمم المتحدة.

واتفق السيسي مع القيادة اليونانية على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين القاهرة وأثينا لمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، وسبل تحقيق التعايش بين الأديان.

كما تطرقت المباحثات بين السيسي ورئيس الوزراء اليوناني إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود التسوية السياسية لعودة الأمن والاستقرار للبلد العربي، حسب البيان ذاته.

تركيا والمتوسط
من جانبها، تقول تركيا التي وقعت في خلاف مع اليونان بشأن مزاعم تداخل مناطق مصادر الطاقة في البحر المتوسط، إن الاتفاق ينتهك الجرف القاري الخاص بها.

ويتداخل الاتفاق أيضا مع المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع ليبيا العام الماضي، وهو الاتفاق الذي تقول اليونان إنه غير قانوني.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في أعقاب الاتفاق بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس" إلى المنطقة المتنازع عليها بالبحر المتوسط.

وسحبت أنقرة السفينة في سبتمبر/أيلول الماضي لإفساح المجال للدبلوماسية مع اليونان، لكنها عادت وأرسلتها مجددا إلى المنطقة.

واليوم الأربعاء قالت اليونان إن المذكرة البحرية التركية الجديدة بشأن مزاولة أنشطة مسح زلزالي في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري استفزازية، وحثت أنقرة على التراجع عنها.

المصدر : وكالات

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