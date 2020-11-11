أميركا.. بايدن ماض بالإجراءات الانتقالية وبومبيو: سيتم نقل السلطة لإدارة ثانية لترامب وسيناتور يصف تصريحه بالخطير

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن فريقه ماض في العملية الانتقالية لتسلم السلطة، رغم عدم اعتراف إدارة ترامب بنتائج الانتخابات، في حين قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لإدارة ثانية للرئيس ترامب.

وقال بايدن في كلمة له إن العملية الانتقالية بدأت وهي تجري على قدم وساق، وإن عدم اعتراف ترامب بنتائج الانتخابات لن يغير من ديناميكية هذه العملية، "لا شيء يعطلنا في هذه اللحظة حتى لو لم نحصل على الموارد من قبل إدارة الخدمات العامة".

وأشار إلى أنه تحدث مع 6 من الزعماء، وإنه لقي منهم ترحيبا حارا وحقيقيا، مشددا على أن تفاعل قادة الدول مع فوزه يدعو للحماس. وأضاف "أقول لقادة العالم إن الولايات المتحدة عادت من جديد".

كما أكّد بايدن لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في تنشيط العلاقات الثنائية، لا سيما من خلال حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) والاتحاد الأوروبي.

وخلال اتصال هاتفي هو الأوّل بينهما، تحدث الرجلان عن فرص التعاون المستقبلي في مكافحة وباء كورونا وأخطار تغير المناخ والمسائل المتعلقة بالأمن والتنمية في أفريقيا، حسب بيان صادر عن فريق الانتقال الديمقراطي الأميركي.

وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أعرب لماكرون عن رغبته في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، واصفا إيّاها بالحليف الأقدم لبلاده.

انتقال السلطة لإدارة ثانية لترامب

من جهته، عبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء عن ثقته في أنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة ثانية لإدارة ترامب"، رافضا فيما يبدو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لإدارة ثانية للرئيس ترامب، وإن وزارته ستؤمن الانتقال الذي يجعل دورها فاعلا وناجحا مع تسلم الرئيس المقبل السلطة، تماما كما هو اليوم.

وعندما سُئل عما إذا كان رفض ترامب الإقرار بالهزيمة يعرقل جهود وزارة الخارجية في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في الخارج، قال بومبيو، وهو حليف مقرب ومُعين من ترامب، "هذه الوزارة تهتم بشدة بضمان أن تكون الانتخابات في جميع أنحاء العالم آمنة وحرة ونزيهة".

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيبدأ يوم الجمعة المقبل جولة خارجية تشمل دولا عدة بينها قطر والإمارات والسعودية وتركيا وإسرائيل وفرنسا.

وأضاف بومبيو أن محادثاته خلال هذه الجولة ستركز على جهود الإدارة الأميركية لإرساء السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إنه ينبغي ألا يساير بومبيو التهجم الخطير على شرعية الانتخابات.

وذكرت محطة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أصيبوا بالصدمة والارتباك من تصريحات بومبيو بشأن المرحلة الانتقالية.

وأضافت أن الدبلوماسيين الأميركيين لم يتلقوا أي توجيهات من وزارة الخارجية بشأن كيفية مناقشة نتائج الانتخابات.

تصريح خطير

وردا على بومبيو، وصف السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي بشأن انتقال سلس للحكم لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالخطير، وقال إنه لا ينبغي لأي مسؤول أن يمزح بشأن احترام العملية الديمقراطية.

وأضاف مينينديز في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى وزير يركز على استعادة القيادة الأميركية وإعادة بناء السلك الدبلوماسي من أجل سلامة وأمن جميع الأميركيين.

موازنة العام 2021

نقلت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن مكتب الميزانية في البيت الأبيض أصدر تعليماته للوكالات الفدرالية لمواصلة إعداد مقترح ميزانية الإدارة لمالية العام القادم.

وأضاف المسؤولون للصحيفة أن القرار أثار انزعاج عدد من الموظفين في تلك الوكالات بالنظر لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، حيث ينتظر أن تقدم إدارته خطة للميزانية بداية العام المقبل.

كما نقلت واشنطن بوست عن متحدث باسم مكتب الميزانية قوله إن عملية ميزانية السنة المالية لعام 2021 تسير كما خطط لها.

وذكرت الصحيفة أن مقترح ميزانية البيت الأبيض عادة ما يصدر في شهر فبراير/شباط، أي بعد أسبوعين على الأقل من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته.

من جهة أخر، قالت حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيغان تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية إلى حين التحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني.