البث الحي
سياسي|سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ردود 45 ولاية بشأن مزاعم التزوير وبنسلفانيا تجيب عن: هل يفقد بايدن الفوز بإلغاء البطاقات المتنازع عليها؟

11/11/2020

وسط استمرار رفض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الاعتراف بفوز خصمه الديمقراطي، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) إلى مسؤولي الانتخابات في 45 ولاية عن مزاعم التزوير، في حين أوضحت مسؤولة الانتخابات في بنسلفانيا عدد الأصوات البريدية المتنازع عليها وما إذا كان إلغاؤها سيغير النتائج.

ورغم مرور أيام عدة على إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فإن الرئيس المرشح الجمهوري الطامح إلى ولاية ثانية لا يزال يصرّ على أنه الفائز بالانتخابات.

وفي عدد من التغريدات على تويتر خلال الساعات الماضية، قال ترامب إن "الشعب لن يقبل هذه الانتخابات المزوّرة".

وكتب أيضا أن "تقدما كبيرا يتحقق، وستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل"، وتابع قائلا "سوف نفوز".

في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض -الثلاثاء- بأن الإدارة الأميركية تمضي في إعداد خطة ميزانية السنة المالية 2022، مؤكدا بذلك ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) في وقت سابق.

تحقيق بشأن التزوير

لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنها تواصلت مع كبار مسؤولي الانتخابات في الولايات، في إطار مساعيها للتحقق من ادّعاءات ترامب بوجود تزوير في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنها تلقّت ردودا من 45 ولاية لم يُبلّغ أي منها عن قضايا شابت عمليات التصويت، أو من شأنها أن تؤثر في النتائج.

وتظهر النتائج التي تم فرزها حتى الآن تقدم بايدن على ترامب بنحو 5 ملايين صوت على المستوى الوطني، حيث حصل الأول على أزيد من 77 مليون صوت مقابل 72.1 للثاني .

وقد أحرز المرشح الديمقراطي 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين لم يتجاوز ترامب حتى الآن 214 صوتا وفق النتائج التي أعلنتها "أسوشيتد برس" (Associated Press) ووسائل إعلام أميركية وعالمية.

طعون ترامب
وقد قدمت حملة ترامب طعونا تطالب بإلغاء أصوات بريدية وصلت بعد يوم الاقتراع، وخاصة في ولاية بنسلفانيا التي منحت المرشح الديمقراطي فوزا كبيرا بالنظر إلى أنها تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

لكن كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية بنسلفانيا -كاثي بوكفار- قالت إن الولاية تسلمت نحو 10 آلاف بطاقة اقتراع عبر البريد، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن هذا الرقم يعني أن الدعوى التي رفعها الجمهوريون في الولاية لإبطال الأصوات التي وردت بعد يوم الانتخابات لن تؤدي إلى تغيير كبير في النتيجة، مشيرة إلى أن بايدن يتقدم على ترامب في الولاية بأكثر من 45 ألف صوت.

مخاوف الشارع
وأمام استعداد بايدن لتسلّم السلطة ورفض ترامب مغادرة المنصب، أظهر استطلاع للرأي -أجراه موقع "بوليتيكو" (Politico) ومؤسسة "مورنينغ كونسلت" (Morning Consult )- أن غالبية الأميركيين غير متفائلين بشأن مستقبل البلاد.

وأوضح أن 69% من المستجوبين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ، وأن 70% من الجمهوريين يعتقدون أن بايدن فاز في انتخابات غير حرة ونزيهة.

في المقابل، فإن 96% من الديمقراطيين يثقون في العملية الانتخابية.

وفيما يخص استمرار فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا يعتقد 62% من الجمهوريين أن نتائج انتخابات الولاية ليست موثوقة.

وكشف الاستطلاع أن 45% من الجمهوريين يتوقعون أن تبقى نتائج الانتخابات على حالها، مقابل 38% يعتقدون أنها ستلغى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أميركا.. بايدن ماض بالإجراءات الانتقالية وبومبيو: سيتم نقل السلطة لإدارة ثانية لترامب وسيناتور يصف تصريحه بالخطير

عبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء عن ثقته في أنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة ثانية لإدارة ترامب"، رافضا فيما يبدو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس.

المزيد من انتخابات واستفتاءات

الجمهوريون يضمنون 50 مقعدا بمجلس الشيوخ وحسم الأغلبية في يناير

رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يتحدث للصحافة (رويترز)

بينها رفض نقل السلطة لبايدن.. 3 تطورات قد تعني دخول أميركا في فوضى غير مسبوقة

(الجزيرة)

بايدن.. الكاثوليكي الثاني الذي يصل للبيت الأبيض

بايدن مع أفراد عائلته على المنصة بعد أن ألقى خطاب النصر في ولاية ديلاوير (غيتي)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)
الأكثر قراءة

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل

اتفاق قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا دور تركيا وهذه مكاسبها

تركيا تعتبر الرابح الأكبر بعد أذربيجان من اتفاق وقف النار بقره باغ (وكالة الأنباء الأوروبية)

قوة حفظ سلام روسية تركية بالإقليم.. أردوغان: ساهمنا في تحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني

أردوغان أكد أن قوات بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام مع الجانب الروسي بإقليم ناغورني قره باغ (رويترز)