السعودية تعتزم إصدار عفو عن الناشطات السعوديات المعتقلات قبل قمة مجموعة العشرين

قال السفير السعودي في لندن خالد بن بندر إن بلاده تعتزم إصدار عفو عن الناشطات السعوديات المعتقلات قبل عقد قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وأكد السفير خالد بن بندر لصحيفة ذا غارديان (The Guardian) أن المحاكم السعودية وجدت أن الناشطات مذنبات بأكثر من الدفاع عن الحق في القيادة.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن نقاشا جرى في وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان استمرار اعتقال الناشطات يسبب للسعودية ضررا سياسيا كبيرا، وأن الاعتقال لم يعد يستحق العناء.

وكانت السلطات السعودية أفرجت قبل أكثر من عام عن 3 ناشطات في مجال حقوق النساء من أصل 11 اعتقلن في العام 2018، وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها المساس بأمن البلاد.