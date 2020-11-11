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سياسة|بحرين

وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان

الأمير خليفة بن سلمان توفي في مستشفى بالولايات المتحدة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية (مواقع التواصل)
الأمير خليفة بن سلمان توفي في مستشفى بالولايات المتحدة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية (مواقع التواصل)
11/11/2020
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آخر تحديث
11/11/2020
(مكة المكرمة) 12:32 PM

أعلن الديوان الملكي في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توفي صباح اليوم، الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر "بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم غد الخميس".

وذكرت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، "وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب".

المصدر : وكالات

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