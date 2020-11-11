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سياسة|قطر

أمير دولة قطر يعزي في وفاة رئيس الوزراء البحريني

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (رويترز)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (رويترز)
11/11/2020

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية إلى أسرة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، سائلا الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وأسرة آل خليفة الصبر والسلوان.

وقد أعلن الديوان الملكي في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توفي صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر "بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية مدة 3 أيام، ابتداء من يوم غد الخميس".

وذكرت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، "وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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أعلن الديوان الملكي في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توفي صباح اليوم، الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

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