أقل من 30%.. كورونا والقائمة النسبية تضعفان المشاركة في انتخابات برلمان الأردن

بدأ في الأردن إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 19 بعد إغلاق صناديق الاقتراع، مساء أمس، بنسبة مشاركة تقترب من 30%، في ظل عودة انتشار الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب إن نسبة الاقتراع في الانتخابات بلغت 29.88%، بعد تصويت مليون و386 ألفا و749 ناخبا، وقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية 4 ملايين و139 ألفا و732 ناخبا.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالعاصمة الأردنية عمان، حسن الشوبكي، إن النتائج الأولية بدأت في الظهور غير أن النتائج النهائية ستعلن عصرا.

وأضاف الشوبكي أن النتائج الأولية تبدو متقاربة مع ما أفزرته انتخابات 2016 الماضية؛ بسبب قانون القائمة النسبية المفتوحة المعمول به، الذي يقلل من فرص الأحزاب والبرامج السياسية.

وتنتقد المعارضة هذا القانون باعتباره يزيد من سطوة المال السياسي، كما يزيد من حضور العشيرة ورابطة الدم، التي ينتخب على أساسها في كثير من المناطق لا سيما الأطراف.

ومن أبرز الملاحظات في هذه الانتخابات نسبة المشاركة التي لم تتوقعها الهيئة المستقلة للانتخابات، كما يقول مدير المكتب، إضافة إلى الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، الذي عاود الانتشار مجددا في الأردن.

وكان المركز الوطني لحقوق الانسان قد تحدث عن مخالفات تتعلق بما وصفه بشراء الأصوات في بعض المحافظات، في حين أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات ملاحقتها للمخالفات المذكورة، وتحويل عدد من المخالفين إلى القضاء.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، مراد العضايلة، إن الإقبال على الانتخابات النيابية التي تشهدها البلاد ضعيف جدا.

وأرجع العضايلة، في تصريح لوكالة الأناضول، سبب الإقبال الضعيف للخوف من فيروس كورونا، وعدم الثقة المتراكمة بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى رصدهم عددا من الخروقات، سيتم الإعلان عنها لاحقا، مكتفيا بالحديث عن أبرزها، وهي عدم وجود لقوائمهم في بعض دفاتر الانتخاب.

ودخلت المملكة في حظر شامل اعتبارا من الليلة الماضية ولمدة 4 أيام منعا للتجمعات بعد إعلان النتائج في ظل انتشار كبير لفيروس كورونا.