مرتضى منصور ليس الوحيد.. ناشطة مصرية تكشف أخلاقيات النظام وتهديدات ضابط مخابرات

مع الفرحة العارمة والدعوات الأخلاقية التي اجتاحت مواقع التواصل في مصر إثر خسارة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مقعده البرلماني، واعتبار ذلك عقابا له من السلطة على تجاوزاته وإساءاته، يبرز السؤال عن حقيقة انتصار النظام المصري للأخلاق والمبادئ في الوقت الذي شهدت فيه مصر انتهاكات أخلاقية مارسها نفس النظام بحق معارضيه رجالا ونساء.

وخسر مرتضى منصور مقعده البرلماني في دائرة ميت غمر شمال القاهرة، ويقول منتقدوه إن مصر تخلصت بذلك من مسلسل البذاءة والشتائم التي اعتاد منصور استخدامها بحق خصومه، كما يقول بعضهم إن قرار خسارته جاء من النظام المصري المتحكم في العملية الانتخابية بعدما بات منصور عبئا أخلاقيا على النظام.

لكن بعيدا عن الجدل بشأن شخصية مرتضى منصور، فقد شهدت الأيام الأخيرة انتهاكات أخلاقية علنية مارسها النظام المصري بحق المعارضين، وصلت حد الخوض في أعراض النساء والتشهير بهن على وسائل الإعلام.

أحدث تلك الانتهاكات تعرضت لها الناشطة السياسية غادة نجيب التي بثت مقطعا مصورا تكشف فيه تهديدات من قبل الضابط أحمد شعبان مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقالت السيدة -وهي زوجة الفنان والمذيع المعارض هشام عبد الله- إن وسطاء عرضوا عليها وقف حملة السب والقذف التي تتعرض لها في وسائل الإعلام المصرية مقابل أن تصمت عن انتقادها المستمر لدور شعبان في السيطرة على الحياة السياسية المصرية وتحكمه في وسائل الإعلام.

غادة نجيب -التي كانت من أوائل المنشقين عن حركة تمرد قبل الانقلاب العسكري في صيف 2013- أشارت إلى أنها رفضت العرض رغم مواصلة التهديدات.

حملة سب وقذف

وكان المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية محمد الباز قد شن حملة سب وقذف، وخاض في عرض غادة نجيب، وذلك عبر صحيفة الدستور التي يرأسها، وبرنامجه التلفزيوني اليومي، وذلك بالتوازي مع حملة إلكترونية قالت نجيب إنها ممنهجة ومنظمة من قبل السلطات المصرية.

وتوقعت الناشطة أن تكون تلك الحملة بسبب حديثها عما وصفتها بـ"شبكة الجواسيس" في صفوف المعارضة المصرية، خاصة في الخارج، فضلا عن تركيزها المستمر على دور أحمد شعبان ونشر صوره.

وتحدثت عن اعتقالات في صفوف أسرتها وأسرة زوجها داخل مصر، للضغط عليهما للتوقف عن انتقاد نظام السيسي.

وتعرضت أسر العديد من المعارضين والإعلاميين للاعتقال لنفس السبب، مثل المذيعين معتز مطر ومحمد ناصر، كما توفي في السجن الشهر الماضي الطبيب عمرو أبو خليل شقيق المذيع والحقوقي المعارض هيثم أبو خليل.

وفي وقت سابق، كانت الناشطة السياسية دعاء خليفة قد اتهمت أحمد شعبان بالمسؤولية عن تدمير الحياة السياسية في مصر، على غرار ما حدث من فشل في ملف الإعلام، مشيرة إلى أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" -المسؤول عنها شعبان- هي السبب في عزوف المصريين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مما تسبب في إحراج النظام.

ووصفت دعاء العقيد شعبان بأنه "الرئيس التنفيذي لمصر"، موجهة اللوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم إنصافها، ومهددة باللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية، لأنها تعرضت للاضطهاد من مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.

وتعرضت خليفة لحملة تشويه كبيرة في وسائل الإعلام المصرية وصلت إلى اتهامات أخلاقية، وذلك قبل أن تتعرض للاعتقال، لكنها سربت تسجيلا صوتيا تتحدث فيه عن التحقيق معها في جهة أمنية، ثم إعادتها إلى أحد الفنادق لفترة كي لا يبدو أنها في قبضة الأمن.

ودعاء خليفة هي من مؤسسي حركة "تمرد" التي تصدرت الداعين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي مهدت للانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي قاده السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقتها، ولاحقا أصبحت المنسقة العامة بمحافظة الدقهلية لحملة ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية.

أما أحمد شعبان فهو من الشخصيات الغامضة في مصر، حيث يصفه إعلاميون بأنه "رئيس تحرير مصر"، في إشارة إلى سيطرته على كافة وسائل الإعلام وتحويلها إلى صوت واحد يعبر عن النظام فقط، كما تشير تقارير محلية إلى أنه المسؤول عن مؤتمرات الشباب التي يعقدها السيسي دوريا لخلق تنظيم شبابي مساند له.