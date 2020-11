من ثورة يناير إلى سد النهضة.. هذه أبرز مواقف بايدن تجاه مصر

مع بدء سباق الانتخابات الأميركية، شرع محللون وإعلاميون مؤيدون للسلطة بمصر في الدفع ناحية التخوف من فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي، ورغم ذلك كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول الزعماء العرب المهنئين له عقب إعلان فوزه.

وأبدى المتخوفون دوافعهم لرفض بايدن، والتي تتمركز حول ميله إلى الوقوف بجانب قضايا حقوق الإنسان، ورفض الممارسات الاستبدادية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، على عكس منافسه دونالد ترامب الذي رأى أن السيسي هو "الدكتاتور المفضل" بالنسبة له.

على الجانب الآخر يتبنى مراقبون للمشهد المصري وجهة نظر مغايرة ترى أن الفائز أخيرا بالانتخابات الأميركية لن يكون بالضرورة سببا في المضي نحو تحسين الأوضاع السياسية في مصر.

تلك الرؤى المختلفة سواء المتفائلة أو المتشائمة من وصول بايدن إلى البيت الأبيض تستند في منطقها إلى مواقفه من أحداث سياسية وقعت خلال السنوات الثماني التي كان فيها نائبا للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إلى جانب تصريحاته التي أدلى بها خلال السباق الانتخابي الأخير الذي حسمه في مواجهة ترامب.

خلال اعتصام المصريين بميدان التحرير في يناير/كانون الثاني 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك هدفا أصيلا لاعتصامهم ودافعا وحيدا لقبولهم بفضّه، اتخذ بايدن نائب الرئيس الأميركي وقتها موقفا مضادا، حيث قال خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عمر سليمان، إن مطالب المعارضة يمكن أن تلبّى عن طريق مفاوضات ذات معنى مع الحكومة المصرية.

وأضاف بايدن أن البيت الأبيض يريد من الحكومة المصرية وضع حد لاحتجاز ومضايقة الصحفيين والناشطين وإلغاء قوانين الطوارئ فورا، وإشراك معارضين آخرين في المفاوضات، وذلك وفق جدول زمني محدد، وخريطة طريق تتيح الانتقال نحو الديمقراطية.

ورأى أن تلك الخطوات إلى جانب نهج سياسة واضحة تقضي بعدم الانتقام من المحتجين هو ما تدعو إليه المعارضة الواسعة وما تقول الحكومة إنها مستعدة لقبوله.

وذكر بايدن أنه اطلع على الخطوات التي اتخذتها الحكومة، لكنه يحثّها على اتخاذ خطوات فورية لمتابعة الإصلاحات، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء انتقال منظّم للسلطة يكون سريعا وذا معنى وسلميا ومشروعا، ويؤدي إلى تحقيق تقدم فوري ولا رجعة فيه، ويستجيب لتطلعات الشعب المصري.

وفي تصريح أكثر إيضاحا لموقفه من ثورة 25 يناير/كانون الثاني قال بايدن إن مبارك ليس دكتاتورا، ورفض أن يقارن الثورة المصرية بالثورات الملونة في شرق أوروبا.

كما نقلت تقارير إعلامية وقتئذ أن بايدن من ضمن المسؤولين الأميركيين الذين أعربوا عن مخاوفهم من رحيل مبارك بشكل مفاجئ، والذي قد يؤدي من وجهة نظرهم إلى حكم إسلامي غير ودّي، إن لم يؤد إلى فوضى.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020