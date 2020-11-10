في سؤال وجواب.. بروتوكول انتقال السلطة بأميركا وإطاره الزمني

لأكثر من 150 عاما، جرت العادة على أن ينتظر الأميركيون إعلان المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية اتصاله بالمرشح الفائز لتهنئته بالفوز وإعلان دعمه للرئيس الجديد.
تعد الفترة الانتقالية الممهدة لمغادرة رئيس أميركي -خسر الانتخابات الرئاسية- وإدارته، وقدوم رئيس منتخب جديد وإدارته إحدى أهم ركائز الديمقراطية الأميركية، إذ تتضمن مرحلة شائكة من انتقال كل السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس ووزراؤه وكبار مسؤولي الهيئات الحكومية المختلفة للمنافس السابق وفريقه.
ومنذ عهد الرئيس هاري ترومان بدأ الرئيس المغادر في دعوة الرئيس الجديد للقاء في البيت الأبيض، وكان دوايت أيزنهاور أول هؤلاء الزائرين للبيت الأبيض قبل تنصيبه رئيسا عام 1952.
كما بادر ترومان بدعوة الجهات الفدرالية لتسهيل مهمة الفريق المعاون للرئيس الجديد ومده بما يحتاج لبدء مهامه الرئاسية في اليوم الأول من الحكم.
وقبل ما يقارب 70 يوما على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن لم تبدأ بعد عملية نقل السلطات بسبب عدم اعتراف الرئيس دونالد ترامب بنتيجة انتخابات 2020.
الجزيرة نت تعرض تفاصيل هذه المرحلة الحرجة في سؤال وجواب:
نص التعديل الـ20 من الدستور على انتهاء فترة حكم الرئيس الأميركي في تمام منتصف يوم 20 يناير/كانون الثاني بعد الانتخابات الرئاسية.
وفصّل قانون "انتقال السلطة الرئاسية" الصادر عام 1963 هذه العملية المهمة.
خصص الكونغرس 9.62 ملايين دولار للأنشطة الانتقالية لكل حملة مؤهلة في انتخابات 2020.
وتخصص الحكومة الفدرالية ما يقارب 10 ملايين دولار لفريق المرشح الفائز كي يتم الإنفاق على مرتبات فريق العمل، كما يسمح بتأسيس منظمات معفاة من الضرائب لجمع التبرعات.
ووفقا لـ"قانون الخدمة العامة"، يسمح لهم بقبول حد أقصى 5 آلاف دولار كتبرعات من أشخاص أو مؤسسات بشرط الإعلان عن كشوف التبرعات قبل منتصف فبراير/شباط القادم.
يعتقد الكثيرون أن المرحلة الانتقالية تبدأ بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، لكنها في الواقع تبدأ في وقت أبكر من ذلك بكثير.
ويبدأ المرشحان من كلا الحزبين عملية انتقالية غير رسمية في وقت مبكر قبل إجراء الانتخابات، ويخطط فريق المرشح الفائز للاستعداد لأي سيناريو طارئ، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي والقضايا الاقتصادية الرئيسية.
شكل الرئيس المنتخب جو بايدن فرق عمل في مختلف المجالات من شأنها القيام بما يلي:
في الظروف العادية تعمل 3 جهات عن قرب لتسهيل عملية نقل السلطة:
تمثل حالة الانتقال من إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش إلى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما مثالا رائعا على كيفية التعاون بين رئيسين من حزبين مختلفين يستعدان لمواجهة كل القضايا من اليوم الأول، لكن لا ينتظر أن يسهل الرئيس ترامب انتقال السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب بايدن.
حتى الآن لم توقع إدارة ترامب على وثيقة رئيسية مطلوبة للبدء رسميا في العملية الانتقالية، وتتجه كل الأنظار إلى السيدة إميلي ميرفي مديرة هيئة الخدمات الحكومية -التي عينها الرئيس ترامب- لكي توقع على وثائق مهمة تسمح بالإفراج عن مخصصات مالية فدرالية للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب بايدن.
ومن شأن التوقيع على هذه الوثائق أن يمثل اعترافا رسميا من إدارة ترامب بأن بايدن قد فاز فعليا في الانتخابات، ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام فريق الانتقال الرئاسي لجو بايدن للبدء في الخطوات العملية للاستعداد لتولي الحكم منتصف يوم الـ20 من يناير/كانون الثاني القادم.
ورفض متحدث باسم هيئة الخدمات الحكومية تقديم جدول زمني محدد لموعد التوقيع على الوثائق الرسمية، وهي إشارة واضحة بأن الوكالة لن تسبق الرئيس.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة باميلا بينينغتون لشبكة "سي إن إن" (CNN) إن "مدير الهيئة لا يختار الفائز في الانتخابات الرئاسية، ووفقا لقانون الانتقال الرئاسي لعام 1963 بصيغته المعدلة، فإن مدير الهيئة يتأكد من المرشح الناجح الظاهر بمجرد أن يكون الفائز واضحا استنادا إلى العملية المنصوص عليها في الدستور".
نعم، ففي أوائل سبتمبر/أيلول وقعت إدارة ترامب على 3 مذكرات تفاهم مع فريق بايدن الانتقالي كما ينص عليها قانون الانتقال الرئاسي، وقد وقعت عليها هيئة الخدمات الحكومية ووزارة العدل وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.
وفي ذلك الوقت، تم تخصيص 9.62 ملايين دولار لفريق بايدن الانتقالي لخدمات ما قبل الانتخابات، وبالفعل حصل عليها.
أصدر مركز الانتقال الرئاسي -وهو منظمة مستقلة غير حزبية- بيانا مساء أول أمس الأحد دعا فيه إدارة ترامب إلى بدء إجراءات نقل السلطة والاعتراف بنتائج الانتخابات.
وقال المركز في بيانه "الآن يبدأ التحدي الحقيقي، نحن نحث إدارة ترامب على البدء فورا في العملية الانتقالية، مما يسمح لفريق بايدن بالاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة بموجب قانون الانتقال الرئاسي".
نعم، تختلف عملية الانتقال الرئاسية في هذه الحالة وبصورة جذرية عندما لا يكون الرئيسان من نفس الحزب، إذ يتوقع أن يتم إضافة إلى تغير الأشخاص تغير واسع في السياسات العامة الداخلية والخارجية.
لكن الانتقال يكون أسهل كثيرا لو كان الرئيسان المغادر والقادم من نفس الحزب على غرار ما جرى عام 1988 عندما جرى انتخاب جورج بوش الأب نائب الرئيس المغادر رونالد ريغان.
ويدعو الكثير من الخبراء والمنظمات غير الحكومية إلى تبسيط عملية انتقال السلطة لضمان نقل سلس لها، وهذا ليس مهما فقط للتأكد من ضمان الاستمرارية في الوظائف والخدمات الأساسية التي يتم تنفيذها للشعب الأميركي، ولكن أيضا لإظهار أن الولايات المتحدة مستقرة وقادرة على التعامل مع تعاقب متكرر في رأس السلطة.
أشار قانون الانتقال الرئاسي لعام 1963 إلى الآليات اللازمة لتيسير الانتقال المنتظم والسلمي للسلطة، وبموجب القانون الفدرالي والعرف السياسي يحق لمرشحي الرئاسة تلقى إحاطة سرية حول قضايا الأمن القومي بعد انتهاء أعمال المؤتمر القومي للحزب، والذي انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويرتبط بذلك بدء الفريق الجديد المعاون للرئيس المنتخب في عملية إصدار التصاريح الأمنية الضرورية للشخصيات المتوقع أن تشغل مناصب ذات طبيعة تسمح لها بالاطلاع على الأسرار الحكومية.
من المهم جدا للرئيس المنتخب أن يطلع وفريقه على مستجدات التهديدات الأمنية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، إضافة إلى العمليات السرية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات المختلفة، ويمكن للرئيس المنتخب اصطحاب كبار مساعديه لحضور هذه الإحاطات.