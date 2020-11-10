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سياسة|سودان

رويترز: إسرائيل سترسل وفدا للسودان لتعزيز التطبيع

سودانيات يرفعن لافتات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل (الصحافة السودانية)
سودانيات يرفعن لافتات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل (الصحافة السودانية)
10/11/2020

تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد رسمي إلى السودان، يوم الأحد المقبل، لتعزيز عملية تطبيع العلاقات، التي أعلن الجانبان يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول أنهما بصددها، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على الخطط المبدئية للوفد.

وتحدث المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أو جنسيته إلى رويترز اليوم الثلاثاء.

في المقابل، لم يكن لدى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق على الفور، ولا لدى المسؤولين السودانيين.

يشار إلى أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة أميركية- على تطبيع العلاقات بينهما.

ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي، اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة "على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)".

المصدر : رويترز

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