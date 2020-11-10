البث الحي
سياسي|سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

خاطب ترامب وقادة العالم والشعب الأميركي.. بايدن يلقي كلمة جديدة ويعلن: بدأنا إجراءات نقل السلطة

بايدن شدد على أنه لا قيمة لرفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات (الجزيرة)
بايدن شدد على أنه لا قيمة لرفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات (الجزيرة)
10/11/2020

أدلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بخطاب اليوم الثلاثاء، تضمن كلمة موجهة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأخرى لقادة العالم وثالثة للشعب الأميركي.

وبشأن قادة العالم، قال إنه تحدث مع 6 من الزعماء، وإنه لقي منهم ترحيبا حارا وحقيقيا، مشددا على أن تفاعل قادة الدول مع فوزه يدعو للحماس.

وأضاف "أقول لقادة العالم إن الولايات المتحدة عادت من جديد".

وفيما يخص رفض الرئيس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب نتائج الانتخابات، قال بايدن إن عملية نقل السلطة بدأت وإن "عدم إقرار الإدارة بفوزنا لا يغير أي شيء"، وأضاف "عدم اعتراف الإدارة الأميركية الحالية بفوزنا لا يغير مما سنقوم به".

وتابع "نحن بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق". وخاطب ترامب قائلا "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وقال "لا شيء يعطلنا في هذه اللحظة حتى لو لم نحصل على الموارد من قبل إدارة الخدمات العامة".

الصحة للجميع
في سياق آخر، تعهد بايدن بأن تكون "الرعاية الصحية حقا للجميع وليست امتيازا لقلة قليلة، وسنحارب كي يحصل الجميع عليها. سنبني نظاما للرعاية الصحية يعتبر الأميركيين أولوية من أجل الاحتفاظ به. ابتداء من 20 يناير/كانون الثاني المقبل سنعمل من أجل تعزيز الرعاية الصحية وتخفيض كلفة العلاج".

وشدد على أن "قانون أوباما كير هو القانون الذي يجب أن يفخر به كل أميركي لأنه ينقذ الأسر من الدمار المالي".

وأكد أن الحفاظ على قانون الرعاية الصحية يجب ألا يكون مسألة حزبية لأنه بالنسبة لكثير من الأميركيين مسألة حياة أو موت. وأضاف "100 مليون شخص يعانون من أمراض مزمنة وقد يحرمون من الرعاية الصحية".

وقال إن الإدارة السابقة كانت تهدف لإبطال قانون الرعاية الصحية، وإن "المحكمة العليا استمعت اليوم لكافة الحجج المتعلقة بقانون الرعاية الصحية".

وحول انتخابات مجلس الشيوخ، قال بايدن "كان من الأفضل لو حصلنا على مقاعد متساوية مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الانتخابات الأميركية.. وزير العدل يسمح بإجراء تحقيقات في مخالفات التصويت ومسؤول بالوزارة يستقيل

استقال المشرف على تحقيقات الانتخابات بوزارة العدل الأميركية، بعد ساعات من سماح وزير العدل بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بانتخابات الرئاسة، التي أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه بها.

المزيد من انتخابات واستفتاءات

بينها رفض نقل السلطة لبايدن.. 3 تطورات قد تعني دخول أميركا في فوضى غير مسبوقة

(الجزيرة)

بايدن.. الكاثوليكي الثاني الذي يصل للبيت الأبيض

بايدن مع أفراد عائلته على المنصة بعد أن ألقى خطاب النصر في ولاية ديلاوير (غيتي)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)

احتفالات في إسرائيل.. فرحة فلسطينية بخسارة ترامب وحذر من بايدن

متظاهرون فلسطينيون ضد مشاريع الاستيطان الإسرائيلية يمزقون صورا لترامب في بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
الأكثر قراءة

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أميركا.. ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويجهز ميزانية 2022 والديمقراطيون يضمنون النواب وينتظرون الحسم بالشيوخ

بعد وقف القتال.. قوة روسية في ممر لاتشين ووفد تركي يلتقي رئيس أذربيجان ودعوات بأرمينيا للانقلاب

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل