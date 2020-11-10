خاطب ترامب وقادة العالم والشعب الأميركي.. بايدن يلقي كلمة جديدة ويعلن: بدأنا إجراءات نقل السلطة

أدلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بخطاب اليوم الثلاثاء، تضمن كلمة موجهة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأخرى لقادة العالم وثالثة للشعب الأميركي.

وبشأن قادة العالم، قال إنه تحدث مع 6 من الزعماء، وإنه لقي منهم ترحيبا حارا وحقيقيا، مشددا على أن تفاعل قادة الدول مع فوزه يدعو للحماس.

وأضاف "أقول لقادة العالم إن الولايات المتحدة عادت من جديد".

وفيما يخص رفض الرئيس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب نتائج الانتخابات، قال بايدن إن عملية نقل السلطة بدأت وإن "عدم إقرار الإدارة بفوزنا لا يغير أي شيء"، وأضاف "عدم اعتراف الإدارة الأميركية الحالية بفوزنا لا يغير مما سنقوم به".

وتابع "نحن بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق". وخاطب ترامب قائلا "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وقال "لا شيء يعطلنا في هذه اللحظة حتى لو لم نحصل على الموارد من قبل إدارة الخدمات العامة".

الصحة للجميع

في سياق آخر، تعهد بايدن بأن تكون "الرعاية الصحية حقا للجميع وليست امتيازا لقلة قليلة، وسنحارب كي يحصل الجميع عليها. سنبني نظاما للرعاية الصحية يعتبر الأميركيين أولوية من أجل الاحتفاظ به. ابتداء من 20 يناير/كانون الثاني المقبل سنعمل من أجل تعزيز الرعاية الصحية وتخفيض كلفة العلاج".

وشدد على أن "قانون أوباما كير هو القانون الذي يجب أن يفخر به كل أميركي لأنه ينقذ الأسر من الدمار المالي".

وأكد أن الحفاظ على قانون الرعاية الصحية يجب ألا يكون مسألة حزبية لأنه بالنسبة لكثير من الأميركيين مسألة حياة أو موت. وأضاف "100 مليون شخص يعانون من أمراض مزمنة وقد يحرمون من الرعاية الصحية".

وقال إن الإدارة السابقة كانت تهدف لإبطال قانون الرعاية الصحية، وإن "المحكمة العليا استمعت اليوم لكافة الحجج المتعلقة بقانون الرعاية الصحية".

وحول انتخابات مجلس الشيوخ، قال بايدن "كان من الأفضل لو حصلنا على مقاعد متساوية مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي".