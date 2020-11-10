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سياسة

مرتزقة فاغنر يحتلونه.. طائرة وفد حكومة الوفاق للمفاوضات ترفض الهبوط في مطار سرت

10/11/2020

أعلن الجيش الليبي -اليوم الثلاثاء- أن وفد الحكومة في مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة توجه إلى مدينة سرت برا بدل الوصول جوا، بسبب مرتزقة فاغنر الروسية.

جاء ذلك في منشور على فيسبوك عبر صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة للجيش، تزامنا مع انطلاق الجولة السادسة من مباحثات اللجنة في مدينة سرت الواقعة شمال وسط ليبيا.

وذكرت الصفحة أن طائرة وفد الجيش الوطني لحكومة الوفاق في لجنة (5+5) هبطت في ميناء السدرة النفطي في رأس لانوف شرق سرت، وبعدها توجه أعضاء الوفد إلى سرت برا.

وأوضحت أن الطائرة لم تهبط في مطار القرضابية بسرت، لأنها "محتلة من قبل عصابة مرتزقة فاغنر"، وتنشر فيها منظومات دفاعية وأجهزة تشويش وتوجد فيها بكثرة.

وفي قت سابق، أعلن الجيش الليبي -الأحد- أن مجموعة جديدة من مرتزقة فاغنر عززت مواقعها غرب سرت، وفق بيان نشرته عملية بركان الغضب على صفحتها في فيسبوك.

جولة سادسة

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأممية -في بيان- أن الجولة السادسة من المباحثات ستنطلق في مدينة سرت، وستتواصل حتى الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وهذه الجولة تنعقد بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف بتاريخ الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق البيان.

وتضم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة -(5+5)- 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وانعقدت 5 جولات سابقة منها 4 في جنيف، في حين انعقدت الأخيرة لأول مرة داخل ليبيا في مدينة غدامس (450 كلم جنوب غربي طرابلس) من 2-4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتأتي الجولة السادسة منها بالتزامن مع الملتقى السياسي الليبي الذي انطلق في تونس الاثنين، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة، وسط تطلعات إلى إرساء حل جذري للأزمة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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