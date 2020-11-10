الحوار الإستراتيجي الأميركي الكويتي.. واشنطن تدعم مساعي الكويت لحل الخلاف الخليجي

أكدت السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانوسكي دعم بلادها للمساعي الكويتية المستمرة لحل الخلاف الخليجي. وفي تصريحات بعد انطلاق الحوار الإستراتيجي بين البلدين، قالت رومانوسكي إن الطرفين يتعاونان لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج.

من جهته، قال رئيس الوفد الكويتي حمد المشعان إن الحوار ناقش جهود دولة الكويت في رأب الصدع الخليجي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتستمر اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت افتراضيا حتى 24 من الشهر الجاري، ينتهي بلقاء مباشر بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن.