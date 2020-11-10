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سياسة|إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله عبرت من لبنان

توترات متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله (رويترز)
توترات متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله (رويترز)
10/11/2020

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء الإسرائيلية، وأن القيادة الشمالية في حالة تأهب كبيرة.

وقال الجيش في بيان إنه لم يكن هناك خطر على التجمعات السكنية المجاورة أو على قوات الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن قيادة المنطقة الشمالية تحافظ على جاهزية عالية، ولن تتسامح مع أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إسقاط الطائرة، وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن القوات الإسرائيلية تابعت الطائرة طوال الوقت حتى إسقاطها، دون أن تشكل أي خطر على البلدات الإسرائيلية المجاورة.

وأكد أن القيادة الشمالية للجيش ستبقى في حالة جاهزية كبيرة، ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب رسميا، وهناك توترات متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله.

وزادت إسرائيل خلال الصيف قواتها على الحدود، وكانت تتوقع هجوما انتقاميا من حزب الله بعد أن قتل الجيش أحد أعضائه في سوريا، بحسب تقارير.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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