الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله عبرت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء الإسرائيلية، وأن القيادة الشمالية في حالة تأهب كبيرة.

وقال الجيش في بيان إنه لم يكن هناك خطر على التجمعات السكنية المجاورة أو على قوات الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن قيادة المنطقة الشمالية تحافظ على جاهزية عالية، ولن تتسامح مع أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية.

أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من #لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى اسقاطها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة. تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة #إسرائيل https://t.co/GUmhcQEpFm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2020

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إسقاط الطائرة، وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن القوات الإسرائيلية تابعت الطائرة طوال الوقت حتى إسقاطها، دون أن تشكل أي خطر على البلدات الإسرائيلية المجاورة.

وأكد أن القيادة الشمالية للجيش ستبقى في حالة جاهزية كبيرة، ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب رسميا، وهناك توترات متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله.

وزادت إسرائيل خلال الصيف قواتها على الحدود، وكانت تتوقع هجوما انتقاميا من حزب الله بعد أن قتل الجيش أحد أعضائه في سوريا، بحسب تقارير.