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سياسة|تركيا

أردوغان يهنئ بايدن برئاسة أميركا ويبعث برسالة شكر إلى ترامب

لقاء سابق بين أردوغان (يمين) وبايدن في أنقرة (رويترز- أرشيف)
لقاء سابق بين أردوغان (يمين) وبايدن في أنقرة (رويترز- أرشيف)
10/11/2020

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن، هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أخيرا.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات "الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة"، وفقا لبيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان مخاطبا بايدن "كما تباحثنا أثناء توليكم منصب نائب الرئيس في مناسبات عدة، فإن العلاقات التركية الأميركية تحمل طبيعة إستراتيجية تستند إلى أسس متجذرة".

وأضاف أن التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتّم علينا السعي إلى مواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة.

وتابع أردوغان التأكيد على ضرورة العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، معربا عن ثقته بأن روابط التعاون والتحالف القوية بين البلدين ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل، كما هي حتى اليوم.

وعلى صعيد آخر، شكر أردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "جهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات التركية الأميركية على أساس المصلحة والقيم المشتركة".

وأكد خلال رسالته على تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين قائلا "سنبذل جهودا بهذا الخصوص في الفترة المقبلة".

جونسون وميركل وماكرون

من جهته، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع بايدن ليكون بذلك واحدا من أوائل الزعماء السياسيين الذين أجروا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي المنتخب، وأكد خلال المكالمة أنه يتطلع إلى "تعزيز الشراكة" بين البلدين.

كما أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي المنتخب، وهنأته خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعربت عن تمنياتها بتعاون وثيق مفعم بالثقة مع واشنطن.

وأكدت المستشارة الألمانية أن بلادها ستقف "جنبا إلى جنب" مع الولايات المتحدة في مواجهة "المشكلات العالمية" على غرار الاحتباس الحراري ووباء "كوفيد-19".

وقالت ميركل -التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام- في تصريح للصحافة إن "الألمان والأوروبيين يدركون أنه علينا تحمّل مسؤوليات أكبر في هذه الشراكة" مع الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث اليوم للمرة الأولى إلى جو بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وعلى غرار معظم القادة الأوروبيين، هنّأ ماكرون الرئيس الأميركي المنتخب السبت بعدما أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأميركية فوزه على دونالد ترامب، ودعاه إلى التحرك "معا" بهدف "خوض التحديات الراهنة".

المصدر : وكالات

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