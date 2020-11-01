وزير يمني سابق: الإمارات ضخت أموالا للتستر على مجزرة ارتكبتها بحق الجيش الوطني

أكد وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني أن الإمارات ضخت أموالا للتستر على مجزرة ارتكبتها في حق الجيش الوطني اليمني، قبل أكثر من عام، على مشارف مدينة عدن (جنوبي اليمن).

وقال الجبواني -في تغريدة على تويتر- إنه بعد المجزرة التي وقعت خلال معارك بين الجيش الوطني ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أودعت الإمارات مبلغا كبيرا في حساب مسؤول تنفيذي يمني كبير.

وأضاف أنه تم تحويل جزء كبير من المبلغ إلى عقار فخم بالقاهرة، في حين تم توزيع مبالغ على 5 مسؤولين يمنيين آخرين، مؤكدا أنه يعرف أسماءهم.

بعد مذبحة العلم أودعت الإمارات مبلغآ كبيرآ في حساب المسئول التنفيذي الكبير الذي حول جزء منه إلى عقار فخم في القاهره،في نفس الوقت تم توزيع مبالغ لخمسة مسئولين (لدينا أسمائهم) وكلفوا بتجهيز تقارير تفيد أن الجيش الوطني يتكون من مليشيات أخوانية وإرهابيين وتسريبها لدول كبرى. — Saleh Algabwani (صالح الجبواني) (@SAlgabwani) October 31, 2020

وتابع أن هؤلاء المسؤولين كُلِّفوا بتجهيز تقارير تفيد بأن الجيش الوطني يتكون من مليشيات إخوانية وإرهابيين وتسريبها لدول كبرى.

وكانت طائرات إماراتية استهدفت أواخر أغسطس/آب 2019 قوات الجيش اليمني في منطقة العلم عند المدخل الشرقي لمدينة عدن أثناء محاولتها دخول المدينة عقب سيطرتها على محافظة أبين، وأسفر القصف حينها عن مقتل وجرح 300 من العسكريين والمدنيين.

وفي تغريدة ثانية، رد الجبواني على من ينتقدونه بأنه لم يكشف عن هذه المعلومات إلا بعدما غادر الحكومة بالقول إنه حصل عليها الآن.

نعاني من وعي مشوه..كتبت عن المسئول التنفيذي الكبير الذي غطى مذبحة الإمارات في العلم قالوا لم تتكلم من قبل طيب أنا حصلت على المعلومات الآن. نتصدى لمشروع (آل جابر_معين)قالوا لأنك فقدت المنصب طيب أنا كنت أقاتل من داخل الحكومة والآن من خارجها والطريقة تختلف.. بهذا الوعي لن نصل لمكان! — Saleh Algabwani (صالح الجبواني) (@SAlgabwani) October 31, 2020

كما قال إنه يتصدى لما سماه "مشروع آل جابر-معين"، في إشارة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ورئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.

وكانت مواقع يمنية نقلت قبل أيام عن وزير النقل السابق قوله إنه سينشر ما وصفها بحقائق عن برنامج إعادة إعمار اليمن، والذي يصفه بأنه برنامج يسيطر عليه السفير السعودي ورئيس الوزراء اليمني.