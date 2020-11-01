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سياسة

وزير يمني سابق: الإمارات ضخت أموالا للتستر على مجزرة ارتكبتها بحق الجيش الوطني

الجبواني ندد مرارا بالدور الإماراتي في اليمن (الجزيرة)
الجبواني ندد مرارا بالدور الإماراتي في اليمن (الجزيرة)
1/11/2020

أكد وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني أن الإمارات ضخت أموالا للتستر على مجزرة ارتكبتها في حق الجيش الوطني اليمني، قبل أكثر من عام، على مشارف مدينة عدن (جنوبي اليمن).

وقال الجبواني -في تغريدة على تويتر- إنه بعد المجزرة التي وقعت خلال معارك بين الجيش الوطني ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أودعت الإمارات مبلغا كبيرا في حساب مسؤول تنفيذي يمني كبير.

وأضاف أنه تم تحويل جزء كبير من المبلغ إلى عقار فخم بالقاهرة، في حين تم توزيع مبالغ على 5 مسؤولين يمنيين آخرين، مؤكدا أنه يعرف أسماءهم.

وتابع أن هؤلاء المسؤولين كُلِّفوا بتجهيز تقارير تفيد بأن الجيش الوطني يتكون من مليشيات إخوانية وإرهابيين وتسريبها لدول كبرى.

وكانت طائرات إماراتية استهدفت أواخر أغسطس/آب 2019 قوات الجيش اليمني في منطقة العلم عند المدخل الشرقي لمدينة عدن أثناء محاولتها دخول المدينة عقب سيطرتها على محافظة أبين، وأسفر القصف حينها عن مقتل وجرح 300 من العسكريين والمدنيين.

وفي تغريدة ثانية، رد الجبواني على من ينتقدونه بأنه لم يكشف عن هذه المعلومات إلا بعدما غادر الحكومة بالقول إنه حصل عليها الآن.

كما قال إنه يتصدى لما سماه "مشروع آل جابر-معين"، في إشارة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ورئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.

وكانت مواقع يمنية نقلت قبل أيام عن وزير النقل السابق قوله إنه سينشر ما وصفها بحقائق عن برنامج إعادة إعمار اليمن، والذي يصفه بأنه برنامج يسيطر عليه السفير السعودي ورئيس الوزراء اليمني.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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