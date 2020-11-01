هدوء في أبين.. قوات مدعومة إماراتيا تعتقل مدير ميناء سقطرى اليمني

قالت مصادر محلية للجزيرة إن مسلّحي المجلس الانتقالي اليمني المدعوم إماراتيا اعتقلوا مدير ميناء جزيرة سقطرى "رياض سعيد سليمان" لأسباب غير معروفة، وفي الوقت ذاته ساد الهدوء في جبهات أبين بعد ليلة من المعارك العنيفة.

وأوضحت المصادر أن قائد معسكر قوات الأمن الخاصة في المجلس الانتقالي أحمد مرشد اعتقل سليمان من مقر عمله في ميناء سقطرى، ونقله إلى سجن في مقر المعسكر.

وقال مسؤول محلي إن الاعتقال يأتي في ظل صمت القوات السعودية الموجودة في سقطرى والتي تشرف على الميناء، ومحاولة الإمارات تمكين الموالين لها من السيطرة على مفاصل الميناء لتسهيل إدخال المواد والمعدات التابعة لها إلى الجزيرة.

وكان مسلحو الانتقالي سيطروا بالقوة على جزيرة سقطرى في يونيو/حزيران الماضي، في حين كشفت مصادر محلية عن بدء الإمارات في بناء مواقع عسكرية لها في أماكن إستراتيجية بالجزيرة، وجلبها معدات عسكرية وأجهزة اتصال متقدمة الفترة الماضية.

ويشار إلى أن مدير الميناء المعتقل كان يعارض هيمنة الإماراتيين على الجزيرة، ففي 20 سبتمبر/أيلول الماضي أبلغ الحكومة اليمنية بدخول سفينة إماراتية إلى الميناء بطريقة مخالفة، ودون إذن من السلطات الرسمية.

وأوضح سليمان في رسالته أن السفينة الإماراتية "آد أسترا" (AD ASTRA) دخلت رصيف الميناء بطريقة مخالفة دون إذن من سلطات الميناء، أو استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون.

معارك أبين

وميدانيا، شهدت جبهات القتال في محافظة أبين جنوبي اليمن هدوءا اليوم الأحد، عقب معارك عنيفة منتصف الليلة الماضية بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال عضو لجنة الوساطة الشيخ محمد عبدالله المرقشي، إن القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي تبادلا القصف المدفعي على طول خطوط التماس بينهما في منطقتي الطرية والشيخ سالم .

وأشار إلى أن دويّ القذائف والقصف المتبادل كانا يسمعان في أرجاء عاصمة المحافظة زنجبار، دون توضيح ما خلّفه القصف المتبادل.

ولفت المرقشي إلى أن حركة المرور بين مدينتي زنجبار وشقرة عاودت نشاطها بعد توقف دام ساعات جراء الاشتباكات.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول عسكري حكومي إن مليشيا الانتقالي الجنوبي قصفت مواقع قوات الجيش في منطقة الطرية شمال شرقي زنجبار، وأضاف أن قوات الجيش اضطرت إلى الرد على مصادر النيران، وتمكنت من إسكاتها.

واتّهم التشكيلات التابعة للانتقالي بخرق الهدنة واستهداف مواقع الجيش في أكثر من محور، مضيفا "قواتنا ملتزمة بتوجيهات الرئيس -عبد ربه منصور هادي- القاضية بوقف إطلاق النار".