للأسبوع 19.. مظاهرات في إسرائيل تطالب برحيل نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتهمونه بالفشل في مواجهة تفشي وباء كورونا واحتواء تداعياته السلبية على الاقتصاد، ويطالبون برحيله بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.

وخرجت المظاهرات الجديدة الليلة الماضية في القدس المحتلة وتل أبيب ومدن أخرى، ويقود هذه الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 5 أشهر "حراك الرايات السود"، وحركة تعرف باسم "كرايم منستر" التي تتهم نتنياهو بالكذب والتحريض، وحركات مناصرة للسلام مثل "حركة السلام الآن".

وفي الأسبوع الـ 19، عاد المحتجون للتظاهر في محيط مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس الغربية ووسط تل أبيب، حيث طالبوا باستقالته على خلفية محاكمته بتهم فساد، وفشله في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وتسببه في أزمة اقتصادية.

واحتشد المتظاهرون في ميداني رابين بتل أبيب وباريس في القدس الغربية، وحاولت الشرطة عرقلة وصول آخرين، بينما تعرض بعضهم لاعتداءات من أنصار نتنياهو.

ومع تفاقم الوضع الوبائي في الأسابيع الماضية، اضطرت السلطات الإسرائيلية إلى فرض قيود جديدة مما تسبب في توقف نشاط عدة قطاعات اقتصادية، وإغلاق المطاعم والفنادق.

ووفق بيانات نشرتها أمس وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل منذ تفشي الوباء 314 ألفا، توفي منهم أكثر من 2500 مصاب.