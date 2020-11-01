قتيلان وخمسة مصابين في حادث طعن بسلاح أبيض في كيبيك بكندا

أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية صباح اليوم الأحد أنها أوقفت الليلة الماضية رجلا يشتبه بأنه تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بسلاح أبيض، وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال المتحدث باسم شرطة كيبيك إيتيان دويون لهيئة الإذاعة الكندية إن المشتبه به شاب في منتصف العشرينيات من عمره، مؤكدا مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وقالت مصادر أمنية كندية للجزيرة إن عملية الطعن تمت في أربعة مواقع على الأقل، وإن السلطات اعتقلت منفذها بعد مطاردة لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وأكدت الشرطة للجزيرة أن المشتبه به تصرف بدوافع شخصية.

***ATTENTION*** | Peu avant 1h du matin, le SPVQ a arrêté un suspect | Nous demandons toujours aux citoyens de la ville de Québec de rester à l’intérieur, les portes verrouillées car une enquête est toujours en cours. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن رجل متنكر بملابس من العصور الوسطى ومسلح بسيف، بعدما خلف "العديد من الضحايا"، وذلك أثناء تنكر الكثيرين بملابس متنوعة احتفالا بليلة عيد الهالوين.

#VIDEO: Risky situation in old Quebec City, #Canada. As reported by local media, a man dressed as Samurai is said to have killed several people with a knife. Large-scale police deployment seen. #QUÉBEC #Frontenac #QuebecCity

Vieux-Québecpic.twitter.com/8p3QZJYs2K — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 1, 2020

ووقع الهجوم عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي قرب المجلس التشريعي الإقليمي لمقاطعة كيبيك.

TRÈS FORTE PRÉSENCE POLICIÈRE AUTOUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE #QUÉBEC

Un homme habillé en tenue médiévale recherchée. Attaque à l'arme blanche. Possible blessés. @RebeccaRambar @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/8mXltTuBCj — Jordan Proust (@JordanRaiden) November 1, 2020

ودعت الشرطة سكان المدينة إلى "البقاء في المنازل وإقفال الأبواب"، لأن "تحقيقا ما زال جاريا".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الشرطة في منطقة كيبيك القديمة وبالقرب من البرلمان.