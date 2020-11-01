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قتيلان وخمسة مصابين في حادث طعن بسلاح أبيض في كيبيك بكندا

عملية أمنية سابقة للشرطة الكندية (الأناضول)
عملية أمنية سابقة للشرطة الكندية (الأناضول)
1/11/2020
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آخر تحديث
1/11/2020
(مكة المكرمة) 02:47 PM

أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية صباح اليوم الأحد أنها أوقفت الليلة الماضية رجلا يشتبه بأنه تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بسلاح أبيض، وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال المتحدث باسم شرطة كيبيك إيتيان دويون لهيئة الإذاعة الكندية إن المشتبه به شاب في منتصف العشرينيات من عمره، مؤكدا مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وقالت مصادر أمنية كندية للجزيرة إن عملية الطعن تمت في أربعة مواقع على الأقل، وإن السلطات اعتقلت منفذها بعد مطاردة لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وأكدت الشرطة للجزيرة أن المشتبه به تصرف بدوافع شخصية.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن رجل متنكر بملابس من العصور الوسطى ومسلح بسيف، بعدما خلف "العديد من الضحايا"، وذلك أثناء تنكر الكثيرين بملابس متنوعة احتفالا بليلة عيد الهالوين.

ووقع الهجوم عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي قرب المجلس التشريعي الإقليمي لمقاطعة كيبيك.

ودعت الشرطة سكان المدينة إلى "البقاء في المنازل وإقفال الأبواب"، لأن "تحقيقا ما زال جاريا".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الشرطة في منطقة كيبيك القديمة وبالقرب من البرلمان.

المصدر : خدمة سند + وكالات

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