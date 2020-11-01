قرة باغ.. وزير الخارجية التركي في باكو وأذربيجان تعتبر طلب أرمينيا دعم روسيا اعترافا بالهزيمة

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد إلى أذربيجان، في خضم نزاع مع أرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ، في حين أعلن رئيس أذربيجان أن أرمينيا خسرت الحرب، وطالبها بإعلان الهزيمة.

وكتب جاويش أوغلو في تغريدة "نحن مجددا في باكو مع أشقائنا، لتجديد دعمنا القوي لأذربيجان العزيزة، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في ناغورني قره باغ".

وأعرب جاويش أوغلو عن اعتزازه بالنجاح الميداني للجيش الأذربيجاني في مسيرة تحرير أراضيه.

وأكد أن أذربيجان أظهرت نضجها للعالم برمته، حيال موضوع وقف إطلاق النار؛ رغم تفوقها في الميدان وعلى طاولة الحوار.

وأشار الوزير التركي إلى انتهاك أرمينيا وقف إطلاق النار، مؤكدا مواصلة تركيا تضامنها القوي مع أذربيجان تجاه هذه الانتهاكات.



هزيمة أرمينيا

من ناحية أخرى، حمّل رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الأحد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مسؤولية استمرار القتال وخسائر الأرواح في كلا الطرفين.

وقال علييف إن باشينيان بعث رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبا منه المساعدة، مشيرا إلى باشينيان اعترف بالهزيمة عبر هذه الرسالة، غير أنه لا يريد الاستسلام الكامل لحفظ ماء الوجه.

وقال علييف إن باشينيان يتحمل مسؤولية استمرار الحرب وخسائر الأرواح في كلا الجانبين، وإن أفضل خيار منطقي هو إعلان أرمينيا هزيمتها، وإخراج قواتها من أراضي أذربيجان، وحل النزاع على طاولة المفاوضات.

وكان باشينيان طلب أمس السبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" حول احتمال تقديم مساعدة أمنية روسية ليريفان، متذرعا بمعاهدة الأمن الجماعي التي تربط البلدين.

وأكد باشينيان في رسالة إلى الرئيس الروسي أن المعارك باتت تقترب من حدود أرمينيا، واتهم مجددا تركيا بدعم أذربيجان.

وردت روسيا مبدية استعدادها لتقديم "المساعدة الضرورية" في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية، إذ إن معاهدة الدفاع لا تشمل إقليم ناغورني قره باغ.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواجه القوات الأذربيجانية والانفصاليون في ناغورني قره باغ، المدعومون من يريفان، في معارك عنيفة، وباءت بالفشل 3 هدنات إنسانية حتى الآن.