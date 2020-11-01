البث الحي
سياسة

بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسي.. باريس تعيد سفيرها إلى تركيا وتطلب إيضاحات

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (يمين) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (الأوروبية)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (يمين) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (الأوروبية)
1/11/2020

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت أن باريس ستُعيد سفيرها لدى تركيا إلى أنقرة الأحد للحصول منها على "إيضاحات"، بعد أسبوع على استدعائه إثر انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهدفت نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال لودريان إن تركيا اتخذت "خيارا متعمدا باستغلال" قطع رأس مدرس فرنسي أظهر لطلابه رسوما كاركاتيرية للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- متهما أنقرة بشن "حملة كراهية وتشهير ضدنا".

لكنه أضاف أن إدانة تركيا لاحقا لاعتداء بسكين داخل كنيسة في مدينة نيس الفرنسية هذا الأسبوع كانت "مختلفة وواضحة ولا لبس فيها، غير أن هذا لا يمنع أنقرة من تقديم إيضاحات".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي "لقد طلبنا من سفيرنا العودة إلى أنقرة غدا لمتابعة طلب الإيضاح والشرح هذا مع السلطات التركية" بشأن "التصريحات المشينة الأخيرة" ولكن أيضا بشأن "عمل أنقرة المزعزع للاستقرار منذ أشهر عدة في ليبيا، وفي شرق المتوسط، وفي منطقة ناغورني قره باغ".

وقال لودريان "كل هذا يتطلب إيضاحات قوية طلبها الاتحاد الأوروبي نفسه (…) لا يمكننا أن نبقى في "أجواء" من سوء التفاهم والتصريحات المشينة".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من اتهام ماكرون السبت أردوغان بتبني موقف "عدواني" تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن التوترات قد تنحسر في حال أظهر أردوغان الاحترام وتوقف عن إطلاق أكاذيب.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة الجزيرة إن "لدى تركيا موقفا عدوانيا تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي"، مستنكرا السلوك التركي في سوريا وليبيا والمتوسط.

وقال ماكرون إنه يأمل في أن "تهدأ" الأمور، ولكن من أجل أن يحدث هذا، من الضروري أن "يحترم الرئيس التركي فرنسا ويحترم الاتحاد الأوروبي وقِيَمهما، وألا يُطلق الأكاذيب أو يتفوه بالإهانات".

وأشار إلى أن فرنسا قدمت التعزية لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إزمير، وعرضت أيضا إرسال مساعدات.

وعلى مدى أسابيع شهدت العلاقة بين تركيا وفرنسا توترات بلغت ذروتها نهاية الأسبوع الماضي عندما شكك أردوغان في صحة ماكرون العقلية، وردت فرنسا باستدعاء سفيرها في أنقرة للتشاور.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

تنديد دولي واسع وتركيا تصف الهجوم بالوحشي.. ماكرون: سنوفر حماية لدور العبادة والمدارس ونقف مع مواطنينا مهما كان معتقدهم

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نيس (جنوبي البلاد) بعيد حادث الطعن صباح اليوم، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص. وفي حين توالت ردود الفعل المنددة محليا ودوليا، أعلنت السلطات رفع مستوى التأهب الأمني.

المزيد من سياسة

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

ما بعد اتفاق البريكست.. خلافات كبيرة بين أوروبا وبريطانيا رغم المفاوضات المكثفة

بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)

أصوات مختفية وأخرى مسروقة ومخلفات مفاجئة.. ترامب يهاجم العملية الانتخابية بعبارات لاذعة

ترامب أعلن فوزه مبكرا ثم أشار إلى تلاعب في النتائج الأولية (رويترز-أرشيف)

"أفغانستان.. لماذا؟" فيلم لشون كونري وسعاد حسني لن يرى النور

لم يحالف الحظ سعاد حسني في خطوتها الأولى نحو العالمية، ولا شون كونري في تجربته العربية (وكالات)