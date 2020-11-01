بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسي.. باريس تعيد سفيرها إلى تركيا وتطلب إيضاحات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت أن باريس ستُعيد سفيرها لدى تركيا إلى أنقرة الأحد للحصول منها على "إيضاحات"، بعد أسبوع على استدعائه إثر انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهدفت نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال لودريان إن تركيا اتخذت "خيارا متعمدا باستغلال" قطع رأس مدرس فرنسي أظهر لطلابه رسوما كاركاتيرية للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- متهما أنقرة بشن "حملة كراهية وتشهير ضدنا".

لكنه أضاف أن إدانة تركيا لاحقا لاعتداء بسكين داخل كنيسة في مدينة نيس الفرنسية هذا الأسبوع كانت "مختلفة وواضحة ولا لبس فيها، غير أن هذا لا يمنع أنقرة من تقديم إيضاحات".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي "لقد طلبنا من سفيرنا العودة إلى أنقرة غدا لمتابعة طلب الإيضاح والشرح هذا مع السلطات التركية" بشأن "التصريحات المشينة الأخيرة" ولكن أيضا بشأن "عمل أنقرة المزعزع للاستقرار منذ أشهر عدة في ليبيا، وفي شرق المتوسط، وفي منطقة ناغورني قره باغ".

وقال لودريان "كل هذا يتطلب إيضاحات قوية طلبها الاتحاد الأوروبي نفسه (…) لا يمكننا أن نبقى في "أجواء" من سوء التفاهم والتصريحات المشينة".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من اتهام ماكرون السبت أردوغان بتبني موقف "عدواني" تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن التوترات قد تنحسر في حال أظهر أردوغان الاحترام وتوقف عن إطلاق أكاذيب.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة الجزيرة إن "لدى تركيا موقفا عدوانيا تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي"، مستنكرا السلوك التركي في سوريا وليبيا والمتوسط.

وقال ماكرون إنه يأمل في أن "تهدأ" الأمور، ولكن من أجل أن يحدث هذا، من الضروري أن "يحترم الرئيس التركي فرنسا ويحترم الاتحاد الأوروبي وقِيَمهما، وألا يُطلق الأكاذيب أو يتفوه بالإهانات".

وأشار إلى أن فرنسا قدمت التعزية لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إزمير، وعرضت أيضا إرسال مساعدات.

وعلى مدى أسابيع شهدت العلاقة بين تركيا وفرنسا توترات بلغت ذروتها نهاية الأسبوع الماضي عندما شكك أردوغان في صحة ماكرون العقلية، وردت فرنسا باستدعاء سفيرها في أنقرة للتشاور.