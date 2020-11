بعد حذف تغريدته عن حق المسلمين بمعاقبة فرنسا.. مهاتير محمد يرد على منتقديه ويتهمهم بالازدواجية في تطبيق "حرية التعبير"

أعرب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عن "اشمئزازه" من إساءة فهم تصريحاته التي اعتبر فيها أن للمسلمين الحق في معاقبة الفرنسيين، انتقاما من مجازر الماضي.

وفي بيان نشره مهاتير، قال "أشعر حقا بالاشمئزاز من محاولات تشويه وإخراج ما كتبته أمس في مدونتي من سياقه"، مشيرا إلى أن منتقديه سلطوا الضوء فقط على جزئية واحدة فقط من سلسلة تغريداته السابقة، التي تقول "لدى المسلمين الحق في الغضب وقتل ملايين الفرنسيين انتقاما من مجازر الماضي".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي السابق أن منتقديه توقفوا عند هذا الحد واعتبروا أنه يشجّع على افتعال مذبحة بحق الفرنسيين، متجاهلين النقطة اللاحقة في رسالته التي تنص على أن "المسلمين بشكل عام لم يعتمدوا مبدأ العين بالعين، ولا ينبغي ذلك للفرنسيين أيضا، بل عليهم تعليم شعبهم احترام مشاعر الآخرين".

MISREPRESENTED CONTEXT

1. I am indeed disgusted with attempts to misrepresent and take out of context what I wrote on my blog yesterday. https://t.co/QFQZ0y7HUD

— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) October 30, 2020