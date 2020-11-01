النظام يقول إنه يؤسس لـ"جزائر جديدة" والمعارضة تُشكك.. الجزائريون يصوّتون على دستور جديد

أعلنت مصادر جزائرية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور قد بلغت 18.44% في الخامسة مساء بتوقيت الجزائر (الرابعة بتوقيت غرينيتش)، وسط انقسام في صفوف المعارضة بين دعاة مقاطعة الانتخابات والداعين للتصويت بـ"لا".

ومن أبرز المواد في مشروع الدستور المقترح تحديد الولايات الرئاسية والبرلمانية، وإدراجها ضمن المواد غير القابلة للتعديل، إلى جانب مادة تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إرسال قوات من الجيش إلى خارج البلاد لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة.

وتنظر الرئاسة الجزائرية للتعديل الدستوري على أنه ثمرة أولى لبرنامج الإصلاح السياسي الشامل الذي تعتمده، وأن التعديلات المنجزة تؤسس لـ"جزائر جديدة".

ويرفض كثير من مؤيدي الحراك الشعبي في الجزائر الدستور المقترح، ويعدّونه ملهاة هدفها صرف الانتباه عن استمرار سيطرة النخبة الحاكمة القديمة على السلطة.

ووفقا للدستور الجديد المقترح سيكون لزاما على رئيس الجمهورية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية الفائزة في الانتخابات العامة، لكن هذا الإلزام يسقط في حال أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية موالية للرئيس.

كما ينص الدستور لأول مرة على تأسيس محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري، ومنحها حق الرقابة على القرارات المتخذة في الحالات الاستثنائية، وكذلك إلغاء حق التشريع لرئيس الجمهورية خلال العطل البرلمانية.

وتم تحديد الولاية الرئاسية في عهدتين فقط، وتم وضعها في إطار المواد غير القابلة للتعديل، كما تم إدراج "الحراك الشعبي" في ديباجة الدستور إلى جانب أحداث مهمة في تاريخ الجزائر.

وأدرجت الأمازيغية ضمن المواد الدستورية غير القابلة للتعديل.

وفي باب الحريات، نص الدستور المقترح على منع إيقاف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، إضافة إلى إبعاد وزير العدل عن عضوية المجلس الأعلى للقضاء.