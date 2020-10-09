كورونا.. ارتفاع قياسي بروسيا وألمانيا تضخ المليارات لتطوير ألفي مستشفى ومسؤول جمهوري يتجنب البيت الأبيض

تتزايد وتيرة الإصابة بفيروس كورونا بشكل متسارع في عدد من الدول، في حين وصل إجمالي الإصابات عالميا إلى 36 مليونا وأزيد من 800 ألف حالة، توفي منهم أكثر من مليون و67 ألفا، وتعافى أكثر من 27 مليونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا، وتتبعها الأرجنتين وإسبانيا وبيرو، ثم المكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا، فالمملكة المتحدة وإيران وتشيلي.

وفي الهند التي تشهد أحد أسوأ موجات الإصابة بالفيروس في العالم، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 6.84 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 105 آلاف، وتعافى نحو 5.83 ملايين.

ارتفاع قياسي في روسيا

وفي روسيا، تبحث سلطات موسكو غلق الحانات والملاهي الليلية لوقف انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في الوقت الذي قفز فيه العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في روسيا اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.

وسجلت روسيا اليوم 12 ألفا و126 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد إلى مليون وأكثر من 272 ألف حالة.

ونصحت السلطات الروسية الناس بالبقاء في بيوتهم خلال العطلة الأسبوعية، لكن لا يوجد في الوقت الحالي عزل عام، كما أن الكرملين قال إنه لا توجد الآن خطط لفرض مثل هذا العزل.

زيادة كبيرة بالإصابات في باريس

وأطلقت وكالة الصحة الإقليمية في باريس والبلدات المجاورة لها أمس الخميس "الخطة البيضاء المعززة" وطلبت من جميع المستشفيات والعيادات "تعبئة مواردها" توقعا لـ "تدفق كبير" لمصابين جدد بكوفيد-19.

وقال مدير الوكالة أوريليان روسو إنه "قرار كبير" وهو "يعني استنفار كل قوانا في ساحة المعركة، لأننا نتوقع مدا كبيرا" من الإصابات.

وتعني هذه الآلية لمواجهة الأزمة إلغاء نشاطات الموظفين في هذه المنشآت وإعادة توزيعهم وحتى استدعاء الموظفين من الإجازات إذا لزم الأمر.

طوارئ صحية بمدريد

وفي إسبانيا، صدّقت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في منتصف نهار اليوم الجمعة على إعلان حالة الطوارئ الصحية في إقليم مدريد.

ويأتي هذا القرار بعد أن ألغت محكمة العدل العليا التابعة لإقليم مدريد أمس الخميس العمل بإجراءات تقييد حرية الحركة بالإقليم التي كانت قد فرضتها وزارة الصحة في مستهل الأسبوع بهدف احتواء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية و9 مدن تابعة لإقليم مدريد.

من جهة أخرى، وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة على ضخ استثمارات حكومية بالمليارات في نحو ألفي مستشفى بألمانيا.

وبموجب القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) منتصف الشهر الماضي، ستضخ الحكومة الألمانية استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو، حتى تتمكن المستشفيات من توفير رعاية أفضل لمرضى الطوارئ، إلى جانب المضي قدما في الرقمنة وتحسين الأمن المعلوماتي للمستشفيات.

ومن المقرر أن تسهم الولايات الألمانية باستثمارات إضافية بقيمة 1.3 مليار يورو.

مسؤول جمهوري يتجنب البيت الأبيض

وبينما يشتد السجال في واشنطن بشأن تداعيات إصابة الرئيس دونالد ترامب وعدد من مقربيه بالفيروس، أعلن المسؤول الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل وهو حليف لدونالد ترامب، أنه تجنب الذهاب إلى البيت الأبيض منذ بداية أغسطس/آب بسبب عدم وجود تدابير كافية ضد فيروس كورونا.

ومنذ أن ثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19 قبل أسبوع، بدا البيت الأبيض وكأنه مصدر رئيسي للعدوى بالفيروس.

حظر في عُمان وإصابة مسؤول فلسطيني

على المستوى العربي، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سلطنة عُمان ستعيد فرض حظر تجول ليلي وتغلق المتاجر والأماكن العامة طوال الليل بين 11 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمساعدة في احتواء فيروس كورونا.

وتسري القيود من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن قرار المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة كورونا، إن شواطئ الدولة الخليجية ستغلق أيضا حتى إشعار آخر.

وفي فلسطين، أعلنت منظّمة التحرير مساء الخميس أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إنّ عريقات -أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية- "أصيب بفيروس كوفيد-19″، مضيفة أنه أخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف.

إصابة قائد عسكري إسرائيلي

وفي إسرائيل، أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة بإصابة قائد قاعدة كبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد، ولكن هيئة البث الإسرائيلي لم تفصح عن اسم أو رتبة القائد المصاب.

وقالت الهيئة -وفقا لوكالة الأنباء الألمانية- إن القاعدة الإسرائيلية تستخف بتعليمات وزارة الصحة هناك، وتم أمس الخميس تصوير العديد من جنودها وهم دون كمامات، ولا يحافظون على التباعد الاجتماعي.

وفرضت إسرائيل إغلاقا ثانيا في 18 سبتمبر/أيلول الماضي لمدة 3 أسابيع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

3 ملايين مهاجر عالقون

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 2.7 مليون مهاجر يرغبون بالعودة إلى ديارهم باتوا عالقين في الخارج بسبب وباء "كوفيد-19″، داعية إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.

واعتبرت منظمة الهجرة الدولية أن على العالم التحرك بسرعة للسماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة بطريقة آمنة رغم القيود المفروضة بسبب وباء "كوفيد-19".

وحذرت المنظمة في تقرير من أن إغلاق الحدود وحظر السفر منعا عودة عدد كبير من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، بسبب الإجراءات المرتبطة بالوباء.