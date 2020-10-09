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كوفيد-19|سياسة|فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية تعلن إصابة عريقات بفيروس كورونا

عريقات أجرى مباحثات في العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي (رويترز)
عريقات أجرى مباحثات في العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي (رويترز)
9/10/2020

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الخميس إصابة أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في بيان إن عريقات -الذي يرأس دائرة المفاوضات- أصيب بفيروس كورونا، دون ذكر تفاصيل. وأعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية إلغاء جميع التزاماته إلى حين شفائه التام.

وكان عريقات (65 عاما) المصاب بتليف رئوي منذ سنوات، قد خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

ويعد عريقات أحد القيادات الفلسطينية البارزة، وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشارك في جولات عديدة من المفاوضات لمحاولة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكثف عريقات في الأسابيع الأخيرة التصريحات المعارضة لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

ومنذ بداية جائحة كورونا، سجلت فلسطين حوالي 39 ألفا و500 إصابة مؤكدة بالفيروس في الضفة الغربية، بينها 335 وفاة، وحوالي 3750 إصابة في قطاع غزة، بينها 24 وفاة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسبوع الماضي أن صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي أصيب بفيروس كورونا.

وجاء تشخيص إصابته بعد أيام قليلة من مشاركته في محادثات في تركيا بين قيادة حماس وقيادة حركة فتح، من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

المصدر : وكالات

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