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سياسة

ترامب وصفها بالمجنونة.. بيلوسي تطالب بالكشف عن الحالة الصحية للرئيس

بيلوسي تمزق كلمة ترامب بعد انتهاء خطاب "حالة الاتحاد" بداية العام الحالي (الجزيرة)
بيلوسي تمزق كلمة ترامب بعد انتهاء خطاب "حالة الاتحاد" بداية العام الحالي (الجزيرة)
9/10/2020

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الأميركيين بحاجة لمعرفة وضع صحة الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى إصابته بفيروس كورونا، ودخوله المستشفى لبضعة أيام لتلقي العلاج.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه "يوجد سؤال مهم يرفض ترامب والبيت الأبيض الإجابة عليه، وهو متى كانت آخر مرة جاء فحصه لكوفيد-19 سلبيا قبل أن يصاب بالفيروس ويقر بذلك علانية؟".

واعتبرت أن الكشف عن ذلك، سيساعد في الحكم على الخطوات التي اتخذت لاحقا.

مشروع قانون

ويبدو أن بيلوسي لا تريد الاكتفاء فقط بمطالبة البيت الأبيض بالكشف عن الحالة الصحية للرئيس، فقد أعلنت أنها ستقدّم اليوم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة دونالد ترامب على قيادة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب بيلوسي أن مشروع القانون هذا من شأنه أن "ينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه".

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل 25 للدستور الأميركي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.

لكن ما تزال نتيجة هذه المبادرة غير مؤكدة، إذ يحظى ترامب بدعم واسع بين الجمهوريين، خاصة في مجلس الشيوخ الذي يملكون فيه الأغلبية.

كما أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دافع بحزم عن إدارة ترامب، وذلك خلال المناظرة الوحيدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس مساء الأربعاء.

نانسي "المجنونة"

ولم يتأخر الرئيس ترامب في الرد على غريمته نانسي بيلوسي، حيث كتب مغردا "نانسي المجنونة هي من يجب وضعها تحت الرقابة. لا يدعونها مجنونة من فراغ".

وفي الوقت ذاته أعلن في مقابلة مع "فوكس نيوز" (FOX News) في وقت متأخر الخميس، أنه يريد تنظيم تجمع انتخابي السبت، على الأرجح في فلوريدا.

وقال ترامب "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت".

وكان طبيب البيت الأبيض أكد الخميس أن ترامب سيكون قادرا على استئناف "أنشطته العامة" اعتبارا من السبت، بعد أن استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج ضد فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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