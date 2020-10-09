البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

تلقى ضوءا أخضر من طبيبه.. ترامب يستعد للعودة لجمهوره والديمقراطيون يقدمون تشريعا لتحديد أهليته للحكم

ترامب قال إنه في حالة جيدة جدا (رويترز)
ترامب قال إنه في حالة جيدة جدا (رويترز)
9/10/2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يزال يتعافى من مرض كوفيد-19، إنه يريد تنظيم تجمع انتخابي يوم السبت.

وصرح ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت متأخر الخميس، قائلا "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا".

وأضاف أنه قد ينظم تجمعا آخر الأحد في بنسلفانيا، وقال "أشعر بأنني بحالة جيدة جدا"، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي إن ترامب استكمل دورة العلاج من فيروس كورونا، وإن حالته لا تزال مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض بعد تلقيه العلاج في مستشفى عسكري، مؤكدا أنه يمكنه حضور المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

وأضاف كونلي في مذكرة أصدرها البيت الأبيض الخميس أن ترامب استجاب للعلاج على نحو "جيد جدا".

وقال "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص الإصابة… وبناء على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق الطبي أتوقع عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة".

من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها ستقدم اليوم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على قيادة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب بيلوسي أن مشروع القانون هذا من شأنه أن "ينشئ لجنة تحدد قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه".

وأشار البيان الى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل الـ25 للدستور الأميركي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.

في غضون ذلك، اتهمت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بالتهرب من مواجهة الناخبين، بعد رفضه المشاركة في مناظرة افتراضية.

وكانت حملة ترامب اقترحت تأجيل موعد المناظرة الرئاسية الثانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن حملة بايدن ردت بأن هذا الأمر من صلاحيات لجنة المناظرات الرئاسية.

وكان ترامب قد صرح بأنه لن يشارك في المناظرة، بسبب قرار اللجنة تنظيمها افتراضيا على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه ليس ناقلا للعدوى على الإطلاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

انتخابات أميركا.. ترامب يرفض المشاركة بمناظرة افتراضية مع بايدن ويقول إنه ليس معديا

قال الرئيس الأميركي إنه لن يشارك بمناظرة انتخابية افتراضية مع منافسه جو بايدن، وذلك بعدما أعلنت لجنة المناظرات أن المناظرة الثانية بين الرجلين ستجري عن بعد، وقد أبدى بايدن استعداده للمشاركة فيها.

يخطط لتوجيه خطابات ويشن هجمات.. ترامب حبيس كورونا بالبيت الأبيض ويسابق الزمن لوقف تقدم بايدن

يسابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاضع للحجر الصحي بعد إصابته بكورونا، الوقت لاستئناف جولاته الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة، وواصل هجماته سعيا لوقف تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)