البث الحي
سياسي|سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

نشر نتائج استطلاعات توضح شعبية ترامب وبايدن

بايدن (يمين) وترامب أجريا في وقت سابق مناظرة تلفزيونية (الفرنسية)
بايدن (يمين) وترامب أجريا في وقت سابق مناظرة تلفزيونية (الفرنسية)
8/10/2020

نشرت مؤسسات بحثية وصحفية نتائج استطلاعات بشأن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطامح لولاية ثانية، وخصمه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "راسموسن" المحافظة تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفارق 12 نقطة على المستوى الوطني.

وقال 52% من الناخبين المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لبايدن، مقابل 40% لترامب، مما يعزز صدارة المرشح الديمقراطي في مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأيام الأخيرة.

وتعد استطلاعات "راسموسن" أكثر الاستطلاعات التي تحظى بإشادة الرئيس دونالد ترامب.

فلوريدا وبنسلفانيا وأريزونا
وأظهر استطلاع جديد أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بات يتمتع بتقدم مريح في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا الحاسمتين.

ووفق استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" (Quinnipiac University)، فإن بايدن يتقدم بـ11 نقطة على الرئيس دونالد ترامب.

ووفق هذا الاستطلاع، أعلن 51% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم نائب الرئيس السابق، مقابل 40% للرئيس الجمهوري.

كما يتقدم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا بـ13 نقطة كاملة، حيث قال 54% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون للمرشح الديمقراطي، مقابل 41% لصالح الرئيس دونالد ترامب.

ووفق استطلاع آخر أجرته مؤسسة رويترز/إبسوس، فإن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا، وإن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا.

وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن يتقدم بفارق 4 نقاط مئوية في فلوريدا، وبفارق نقطتين مئويتين في أريزونا.

وفي وقت سابق، بين استطلاع لمحطة "سي إن إن" (CNN) تقدم المرشح الديمقراطي مع 57% من الأصوات، مقابل 41% لترامب.

ثقة وهجوم
وبدا بايدن واثقا من فوزه بالانتخابات، حيث ظهر في فيديو وهو يقول لمجموعة من مناصريه وهم يرقصون "أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بـ4 سنوات"، في إشارة إلى أنه سيخوض حملة رئاسية ثانية بعد أن يقضي 4 سنوات رئيسا في البيت الأبيض.

من جانبه، وصف ترامب خصمه الديمقراطي بأنه "معتوه"، وكتب في تغريدة على تويتر "إنه معتوه منذ سنوات، والجميع يعرف ذلك".

وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه، وتحاول حمايته"، مضيفا "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة".

وتعهد ترامب بالعودة إلى حملته الانتخابية سريعا، والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي رغم إصابته بفيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

كورونا في البيت الأبيض.. ترامب يتطلع لمناظرة بايدن وكبار قادة البنتاغون يدخلون الحجر

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتطلع للمشاركة في المناظرة الثانية مع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن. وأعلن البنتاغون أن كبار قادته دخلوا حجرا صحيا بعد ثبوت إصابة قائد عسكري بكورونا.

نيويورك تايمز تؤيده بالانتخابات.. بايدن يشترط لإجراء المناظرة الثانية مع ترامب والتصويت المبكر يشير لإقبال تاريخي

طالب مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بألا تجرى المناظرة الثانية مع الرئيس دونالد ترامب إذا لم يشف تماما من فيروس كورونا، في حين قال ترامب إنه يتطلع للمناظرة.

يخطط لتوجيه خطابات ويشن هجمات.. ترامب حبيس كورونا بالبيت الأبيض ويسابق الزمن لوقف تقدم بايدن

يسابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاضع للحجر الصحي بعد إصابته بكورونا، الوقت لاستئناف جولاته الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة، وواصل هجماته سعيا لوقف تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

المزيد من انتخابات واستفتاءات

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

تشاؤم في المعسكر الجمهوري.. ترامب يكثف جولاته الانتخابية ويصف بايدن بالمجرم

ترامب خلال تجمع حاشد في مسكيغون بولاية ميشيغان (الفرنسية)

في لقاءين تلفزيونيين متزامنين.. تراشق بالتهم بين بايدن وترامب بسبب كورونا

بايدن داخل استوديو قناة &#34;إيه بي سي&#34; للإجابة على أسئلة الجمهور (الفرنسية)

سيشارك في تجمع انتخابي كبير.. ترامب: لم أعد مريضا بكورونا

ترامب ملقيا التحية العسكرية من شرفة البيت الأبيض بعد عودته من مستشفى &#34;والتر ريد&#34; العسكري (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)