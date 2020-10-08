الحمى اختفت منذ 4 أيام.. ترامب يشيد بشركتي أدوية ويكشف سر شفائه

قال طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم تسجل أي أعراض لفيروس كورونا على الرئيس منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أنه لم يعان الحمى منذ ما يزيد على 4 أيام.

وذكر الطبيب شون كونلي أن الفحص الطبي والعلامات الحيوية عند ترامب مستقرة وفي مستوى طبيعي، مشيرا إلى أن وضعه لم يتطلب استخدام أي أجهزة تنفس اصطناعي منذ دخوله المستشفى.

كما أفادت شبكة "سي بي إس" (CBS) أن المسؤولين في البيت الأبيض يبحثون في إمكانية أن يعمل الرئيس ويظهر أمام الإعلام من غرفة الاستقبال الدبلوماسي أو غرفة أخرى في الطابق الأرضي من البيت الأبيض، وهما الغرفتان القريبتان من الوحدة الطبية.

من جهته، قال ترامب في مقطع مصور على تويتر إن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي "ريجينيرون" و"إيلي ليلي آند كو" مشيرا إلى أنه يرغب في جعل هذه الأدوية متوفرة على نطاق واسع.

وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور… لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

وقال متحدث باسم دونالد ترامب إن الرئيس الأميركي عاود الأربعاء العمل في المكتب البيضاوي بعد 6 أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19، وأوضح الناطق براين مورغنسترن أن ترامب يطّلع على آخر مستجدات المفاوضات حول خطة المساعدة الاقتصادية، والإعصار دلتا.

من جهة أخرى، قال المستشار في حملة ترامب الانتخابية ستيف كورتيس، إن الرئيس سيكون بحاجة إلى تصريح طبي قبل المشاركة في المناظرة الرئاسية المرتقبة في 15 من الشهر الجاري.